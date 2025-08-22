Φοιτητική στέγη: Στα ύψη τα ενοίκια σε όλη την χώρα για λίγα τετραγωνικά

Βαθιά το χέρι στη τσέπη, θα χρειαστεί να βάλουν οι οικογένειες των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές, που τα παιδιά τους πέρασαν σε σχολές, μακριά από το σπίτι τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Δυσβάσταχτο είναι το κόστος για πολλούς γονείς παιδιών που πέρασαν φέτος σε σχολές μακριά από τον τόπο καταγωγής τους. Οι τιμές των ενοικίων παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με πέρυσι τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.

Το κόστος

Εξαιτίας του κόστους στέγασης πολλά παιδιά αναγκάζονται να δηλώσουν σχολές μόνο στον τόπο κατοικίας τους. Την ίδια ώρα, πολλοί φοιτητές επιλέγουν τη συγκατοίκηση για να μειώσουν το κόστος.

