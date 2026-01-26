Ενθρονίζεται η θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας Υπαπαντής

Αύριο Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 5 μ.μ., στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, θα τελεσθεί πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία Ιερά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Με το τέλος της Παρακλήσεως θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνιση της ιεράς και θαυματουργού Εικόνος Παναγίας Υπαπαντής, από τον μόνιμο θρόνο της στο θρόνο λιτανεύσεως αυτής.

Με την ενθρόνιση της Εικόνος ξεκινούν οι εκδηλώσεις εορτασμού της πολιούχου της Καλαμάτας, οι οποίες θα κορυφωθούν κατά το διήμερο 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026.