Επίτιμος Δημότης Καλαμάτας ο Κώστας Καραμανλής – Ξεχωριστές αναφορές για την πορεία του δήμου και τις προοπτικές του (video)

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολιούχου της Καλαμάτας, Παναγίας Υπαπαντής, ο Δήμος Καλαμάτας τίμησε τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κώστα Καραμανλή, ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Δημότη της πόλης. Mια πράξη αναγνώρισης της προσφοράς του στη χώρα και της ουσιαστικής συμβολής του στην αναπτυξιακή πορεία της Καλαμάτας.

Κατά την προσφώνησή του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στο πολιτικό αποτύπωμα της πρωθυπουργικής θητείας του κ. Καραμανλή, ενώ στο πλαίσιο του επίσημου γεύματος που παρέθεσε ο Δήμος παρουσίασε τα μεγάλα και εμβληματικά έργα που υλοποιούνται σήμερα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

«Σήμερα, ανήμερα της εορτής της Πολιούχου της πόλης μας, της Παναγίας Υπαπαντής, ημέρα βαθιάς πνευματικής σημασίας για την Καλαμάτα και τους ανθρώπους της, ο Δήμος μας προβαίνει σε μια πράξη ιδιαίτερου θεσμικού, ιστορικού και συμβολικού χαρακτήρα.

Αξιότιμε Πρόεδρε κ. Κώστα Καραμανλή,

Η ανακήρυξή σας ως Επίτιμου Δημότη του Δήμου Καλαμάτας αποτελεί, πρωτίστως, μια πράξη θεσμικής αναγνώρισης της προσφοράς σας προς την Πατρίδα.

Της ανάληψης ευθύνης που επωμιστήκατε ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας την κρίσιμη περίοδο 2004-2009 και της συμβολής σας στη συλλογική πορεία της χώρας μας.

Κατά τη θητεία σας ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, υπηρετήσατε το αξίωμά σας με πολιτικό ήθος και προσωπική αξιοπρέπεια.

Υπερασπιστήκατε κρίσιμα εθνικά ζητήματα με καθαρό και αποφασιστικό τρόπο.

Κορυφαίο παράδειγμα η στάση της Πατρίδας μας στο Βουκουρέστι το 2008, στάση που ενίσχυσε το κύρος της Ελλάδας και προστάτευσε το εθνικό συμφέρον.

Παράλληλα, προωθήσατε στρατηγικές επιλογές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των διεθνών συνεργασιών, επιδιώκοντας να προσδώσετε στη χώρα γεωπολιτικό βάθος και ουσιαστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη, ωστόσο, σημασία για τη σημερινή τελετή έχει η ουσιαστική και απτή συμβολή σας στην αναπτυξιακή πορεία της Καλαμάτας.

Κατά την περίοδο της πρωθυπουργικής σας θητείας, η πόλη μας εντάχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό που αντιμετώπισε την Καλαμάτα όχι ως περιφέρεια, αλλά ως δυναμικό πόλο ανάπτυξης της Νότιας Πελοποννήσου.

Η συνδρομή σας υπήρξε κρίσιμη και οι παρεμβάσεις σας καταλυτικές.

Ο αυτοκινητόδρομος «Μορέας» αποτέλεσε έργο στρατηγικής σημασίας, συνδέοντας την Καλαμάτα με τον εθνικό κορμό, βελτιώνοντας την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Μέσα από την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης και της ταχύτερης πρόσβασης από και προς το κέντρο, δημιουργήθηκαν νέες προοπτικές για την οικονομία, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Η Περιμετρική Οδός, έργο ζωτικής σημασίας, διατηρήθηκε «ζωντανή» και συνδέθηκε με την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου. Η υλοποίησή της τα επόμενα χρόνια αναβάθμισε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αποσυμφορώντας το αστικό κέντρο και βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα της πόλης.

Το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, έργο με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα, έργο που κοπίασαν πολλές Κυβερνήσεις, θεμελιώθηκε κατά την Πρωθυπουργία σας. Ένα έργο που απαιτήθηκαν συνεργασίες και με την ολοκλήρωσή του αναδείχθηκε η πόλη σε σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο πολιτισμό. Έργο που υπηρέτησε την ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφεια της Καλαμάτας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Η διάνοιξη και αναβάθμιση βασικών οδικών αξόνων, όπως η οδός Βασιλέως Γεωργίου, καταγράφεται μεταξύ των μεγάλων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν εντός αστικού ιστού, καθώς επίσης ο σχεδιασμός και η κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων, αποτέλεσαν παρεμβάσεις που απάντησαν σε πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, επενδύοντας στο παρόν και το μέλλον.

Κατά την περίοδο της δική σας Πρωθυπουργίας απέκτησε και πάλι σφυγμό το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, που σταδιακά με την ολοκλήρωση της μεγάλης επένδυσης στο Costa Navarino -έργο που επίσης συνδράματε στο να υλοποιηθεί-, εξελίχθηκε σε πύλη εισόδου ως Διεθνής Αερολιμένας που φέρει το όνομα του αείμνηστου ευεργέτη Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και σήμερα βρίσκεται σε τροχιά ολιστικής αναβάθμισης.

Ήταν την ίδια περίοδο που η συμβολή των δικών σας Κυβερνήσεων στήριξε την ουσιαστική ανάπτυξη των Σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, ενώ επί της Πρωθυπουργική σας θητείας, ικανοποιήθηκε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα της πόλης, που αφορούσε την ίδρυση και λειτουργία του Εφετείου Καλαμάτας.

Τα έργα αυτά δεν ήταν αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Εντάσσονταν σε έναν συνολικό σχεδιασμό για την Καλαμάτα. Έναν σχεδιασμό που άφησε διαρκές και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στην εικόνα, τη λειτουργία και τις προοπτικές της πόλης μας.

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Δήμος μας θεωρεί χρέος του να τιμά προσωπικότητες που υπηρέτησαν κορυφαίους πολιτειακούς και πολιτικούς θεσμούς της χώρας και συνέβαλαν ουσιαστικά στην πρόοδο και ανάπτυξη του ευλογημένου μας τόπου.

Με σεβασμό στη συλλογική μνήμη της πόλης και με πλήρη επίγνωση του θεσμικού μας ρόλου, ο Δήμος Καλαμάτας ανακηρύσσει σήμερα εσάς, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή, Επίτιμο Δημότη του Δήμου Καλαμάτας, ως ένδειξη βαθύτατης τιμής προς το πρόσωπό σας και το αξίωμα που υπηρετήσατε με πίστη και αφοσίωση, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή σας στην αναπτυξιακή πορεία και τη σύγχρονη φυσιογνωμία της πόλης μας.

Κύριε Πρόεδρε,

σας καλωσορίζουμε στην Καλαμάτα όχι μόνο ως τιμώμενο πρόσωπο, αλλά και ως επίτιμο δημότη της πόλης μας.

Σας ευχόμαστε μακροημέρευση, βέβαιοι ότι θα συνεχίσετε με τρόπο αταλάντευτο να υπηρετείτε Αρχές και Αξίες που ως Έθνος μας ενώνουν και μας κάνουν υπερήφανους.»

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά το καθιερωμένο γεύμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε σε μια σειρά από μεγάλα και εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή και αλλάζουν την προοπτική της πόλης και διαμορφώνει τους όρους ανάπτυξης για τη Μεσσηνία και τη νότια Πελοπόννησο

«Η Καλαμάτα αλλάζει, με έργο χειροπιαστό, με σχέδιο, τόλμη και πίστη στις δυνάμεις της, διαμορφώνει τις εξελίξεις και όρους ανάπτυξης και με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πολλές και σύνθετες. Προκλήσεις αναπτυξιακές, κοινωνικές, θεσμικές.

Προκλήσεις που ως Αυτοδιοίκηση καλούμαστε να ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα, συνέπεια και σκληρή δουλειά, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, η εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας νερού, η βελτίωση των δημόσιων χώρων και των υπηρεσιών, αποτελούν βασικούς πυλώνες της πολιτικής μας.

Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, ώστε η διοίκηση να γίνεται πιο σύγχρονη, πιο διαφανής και πιο κοντά στον πολίτη.

Η συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030 αποτελεί στρατηγική επιλογή υψηλής ευθύνης. Το Κλιματικό Συμβόλαιο της πόλης είναι ένα εγκεκριμένο σχέδιο δράσεων που θέτει τα θεμέλια για να οικοδομήσουμε την Καλαμάτα του αύριο.

Μια πόλη σύγχρονη, πράσινη και λειτουργική. Μια πόλη καινοτόμα, εξωστρεφή και φιλόξενη.

Μια πόλη με κοινωνική ευαισθησία, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους και επενδύει στη νέα γενιά. Μια πόλη που σέβεται την ιστορία της και διεκδικεί δυναμικά τη θέση που της αξίζει.

Κυρίες και κύριοι,

Μεγάλα, εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή μας αλλάζουν τα δεδομένα και επηρεάζουν όχι μόνο την Καλαμάτα αλλά τη Μεσσηνία και τη νότια Πελοπόννησο.

Ο αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη αποτελεί ένα κυρίαρχο ζήτημα. Η υλοποίηση του οποίου ενισχύει την Καλαμάτα, καθώς τη συνδέει με την Πύλο και τη Μεθώνη αλλά και με τις μεγάλες τουριστικές μονάδες που είτε λειτουργούν σήμερα και είτε θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα.

Ως Δήμος παρακολουθούμε στενά και το θέμα της παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι η διαδικασία έχει καθυστερήσεις και δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή. Είναι κάτι που άμεσα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να μην χαθεί ένα ακόμη καλοκαίρι.

Το τρίτο μεγάλο θέμα αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα. Πρόκειται για έργα που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου και ειδικότερα αναφερόμαστε στο αντιπλημμυρικό έργο της Ανατολικής Πόλης, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει «κολλήσει» σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, κυρίως λόγω απαλλοτριώσεων.

Το αντιπλημμυρικό έργο της Δυτικής Καλαμάτας έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ωστόσο, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πρέπει να διασφαλιστεί η συνολική, κεντρική αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Ένα έργο που αφορά περιοχές οι οποίες έχουν δοκιμαστεί σκληρά από μεγάλες πλημμύρες.

Βεβαίως με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι τόσο αυτό το έργο όσο και το αντιπλημμυρικό της Ευρυπίδου περιλαμβάνονται στον εθνικό σχεδιασμό για τις Περιφέρειες που κατέθεσε πρόσφατα η Κυβέρνηση.

Ως προς τα έργα του Δήμου Καλαμάτας, ο στρατηγικός μας σχεδιασμός αποτυπώνεται σε έξι βασικούς άξονες προτεραιότητας. Οι διεκδικήσεις και οι προτεραιότητές μας είναι σταθερές. Τις θέσαμε προεκλογικά, τις θέτουμε και τις διεκδικούμε με κάθε ευκαιρία, καταθέτοντας το σχέδιο και το όραμά μας και ζητώντας τη στήριξη της Πολιτείας. Στήριξη που την έχουμε, όχι βέβαια στον μέγιστο βαθμό.

Το Κλιματικό μας Συμβόλαιο υλοποιείται σε σημαντικό ποσοστό, όχι όμως με τους ρυθμούς που θα επιθυμούσαμε. Αναμένουμε, εδώ από την Πολιτεία, μια ειδική χρηματοδότηση για τις έξι ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ώστε να στηριχθούν και να αποτελέσουν ουσιαστικό οδηγό για τις υπόλοιπες.

Όσον αφορά τις μεγάλες στρατηγικές αναπλάσεις, ένα σημαντικό μέρος τους ήδη υλοποιείται και αλλάζει την εικόνα της πόλης. Περισσότερα από 20.000 τετραγωνικά μέτρα αναπλάσεων με ψυχρά υλικά έχουν ολοκληρωθεί στο κέντρο της Καλαμάτας.

Αναμένουμε ωστόσο τις χρηματοδοτήσεις για τα υπόλοιπα έργα αναπλάσεων και αστικών παρεμβάσεων που θα συνδέσουν το κέντρο της Καλαμάτας με την Ανατολική Πόλη.

Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Νέδοντα. Διεκδικούμε την αξιοποίησή του και ήδη ως Δήμος Καλαμάτας και ως ΔΕΥΑΚ αναζητούμε λύσεις. Για τον λόγο αυτό, εντός του 2026 θα συνταχθεί ένα master plan που θα δώσεις τις κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα η ΔΕΥΑΚ προετοιμάζει τη μεταφορά των συνεργείων της, ανοίγοντας το δρόμο και για τη μεταφορά των δημοτικών συνεργείων που σήμερα είναι εκεί εγκατεστημένα.

Ψηλά στην ατζέντα μας βρίσκεται και η συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Παρεμβάσεις που απαιτούν την ολοκλήρωση του master plan του λιμανιού και της μαρίνας, καθώς και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να δώσουμε χαρακτήρα στις αποθήκες του λιμανιού και να αναπτύξουμε τουριστικά καταφύγια.

Επενδύουμε σε Υποδομές ύδρευσης. Υποδομές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του Δήμου. Μέχρι σήμερα 75 χιλιόμετρα αγωγών ύδρευσης έχουν αντικατασταθεί εντός της πόλης, κατασκευάζεται νέα δεξαμενή 8.300 μ3 και προχωρά παρά τις δυσκολίες ο νέος αγωγός Φ800 από τις Πηγές του Πηδήματος στην Καλαμάτα.

Όμως σήμερα το κρίσιμο είναι η σύνδεση των πηγών του Αγίου Φλώρου με τις πηγές του Πηδήματος.

Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, εδώ χρειαζόμαστε πραγματικά τη βοήθειά σας. Οι προμελέτες έχουν εκπονηθεί και για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται περί τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Έργο εμβληματικό που η Πολιτεία πρέπει να το στηρίξει. Έργο που δεν εξασφαλίζει μόνο την επάρκεια νερού και την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Καλαμάτας, αλλά υποστηρίζει και τους όμορους Δήμους Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης. Και επειδή διεκδικούμε τη στήριξη της Πολιτείας, με ένταση τονίζω ότι προτεραιότητα για το Δήμο Καλαμάτας αποτελεί η κατασκευή ενός Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου. Να γίνει επιτέλους πράξη το όραμα δεκαετιών για την πόλη με την κατασκευή του Παλέ ντε Σπορ.

Η Καλαμάτα δεν έχει αποκτήσει νέα αθλητική εγκατάσταση εδώ και 30 χρόνια. Και όμως, είναι μια πόλη που αγαπά και στηρίζει τον αθλητισμό. Έχουμε ομάδα στη Volley League και σύντομα ελπίζουμε η «Μαύρη Θύελλα» να βρίσκεται στα σαλόνια της Super League.

Το πρώτο βήμα, έγινε με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την οποία έχουμε άριστη συνεργασία, για την ωρίμανση και τη σύνταξη των μελετών.

Η Πολιτεία διά του αρμοδίου Υπουργείου έχει εκφράσει βούληση για χρηματοδότηση μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η Καλαμάτα σήμερα αναμένει αυτά που δικαιούται, αυτά που της αξίζουν…

Κυρίες και κύριοι,

Η Καλαμάτα προχωρά. Αλλάζει με σχέδιο ρεαλιστικό. Κάνοντας τις δεσμεύσεις μας πράξη. Αυτή είναι η οδός που ακολουθούμε. Να εργαζόμαστε με ευθύνη, διαφάνεια και συνεργασία. Έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και παράγοντας μετρήσιμο αποτέλεσμα για το τόπο μας. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Γιατί μόνο με αρραγή ενότητα, αποφασιστικότητα και συνεργασίες μπορούμε να πετύχουμε κοινούς στόχους.

Για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου και ευρύτερα της Πατρίδας μας.»

Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά»

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ παράλληλα μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρώην Πρωθυπουργό.

«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς η εορτάζουσα σήμερα την πολιούχο της Παναγία Υπαπαντή ιστορική πόλη της Καλαμάτας μού επιφυλάσσει αυτή την ξεχωριστή τιμή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανακήρυξή μου σε επίτιμο δημότη της πόλης. Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της πρότασης. Η ευγνωμοσύνη μου για την απόφασή σας εδράζεται στην αιτιολόγησή της. Γιατί το πρώτο κίνητρό μου σε όλη την πορεία μου υπήρξε και παραμένει πάντα η προσφορά στον τόπο. Χαίρομαι, ακόμα, ιδιαίτερα γιατί στη σημερινή μας συνάντηση βλέπω πολλούς καλούς και δοκιμασμένους στα δύσκολα φίλους. Μεταξύ αυτών θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον αγαπητό μας Πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο. Έναν επιφανή Μεσσήνιο, λαμπρό ακαδημαϊκό και πολιτικό με αξιοζήλευτη σταδιοδρομία, κορυφαίος σταθμός της οποίας ήταν η υποδειγματική θητεία του ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Φίλε Πρόεδρε, η παρουσία σας με τιμά ιδιαίτερα.

Και, βεβαίως, να χαιρετίσω τον φίλο πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και στους ανθρώπους της. Γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Από σήμερα, φίλε Αντώνη, είμαστε και συντοπίτες.

Κυρίες και κύριοι,

Προτεραιότητα όλων μας, πολιτών και, ιδιαίτερα μάλιστα, πολιτικών ηγεσιών είναι, ή πρέπει να είναι, η αναζήτηση πεδίων συνεννόησης, τουλάχιστον στα αυτονόητα. Είναι το να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν. Να συζητάμε μεταξύ μας με καλή προαίρεση και ειλικρίνεια. Να καλύπτουμε αποστάσεις, να λειαίνουμε διαφορές, που πολλές φορές συντηρούνται και παρουσιάζονται ως τάχα ανυπέρβλητες από σκοπιμότητες και σχεδιασμούς ξένους προς το συμφέρον των πολιτών. Είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από τις ακρότητες και την τοξικότητα που συχνά χαρακτηρίζουν τον δημόσιο βίο. Είναι ανάγκη να αποκαταστήσουμε την τραυματισμένη σήμερα εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πρωτίστως στη Δικαιοσύνη. Είναι ανάγκη να πεισθούν οι πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα, και μάλιστα η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, λειτουργεί προς όφελός τους και όχι προς όφελος των λίγων προνομιούχων. Είναι ανάγκη όσοι διακονούν τον δημόσιο βίο να εκπέμπουν ταπεινότητα και σεμνότητα και όχι αλαζονεία και αυταρέσκεια.

Σήμερα, πάντως, όλους εμάς μας ενώνει η Καλαμάτα. Μια πόλη ιστορική, που πρώτη απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό ζυγό, δύο ημέρες πριν από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Μια πόλη που, με εφαλτήριο το λιμάνι της και διαπιστευτήρια τα εξαίρετης ποιότητας προϊόντα της μεσσηνιακής και πελοποννησιακής γης, ανοίχτηκε στον κόσμο, συναλλάχθηκε με νέους πελάτες, φορείς νοοτροπιών και αντιλήψεων που μπολιάστηκαν με το ελληνικό δαιμόνιο, ευνοώντας τη δημιουργία μιας δυναμικής αστικής τάξης, που εν πολλοίς σημάδεψε την πορεία της.

Μια πόλη που δοκιμάστηκε από το παγκόσμιο οικονομικό κραχ των αρχών του 20ού αιώνα, τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και τον Εμφύλιο.

Μια πόλη που πέτυχε να ανακάμψει συμμετέχοντας στο εθνικό αναπτυξιακό θαύμα της δεκαετίας 1955-1965 και αξιοποιώντας αργότερα τα οφέλη της ένταξης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες.

Μια πόλη που δοκιμάστηκε το 1986 από τον ισχυρό σεισμό που άφησε πίσω του είκοσι νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Η Καλαμάτα για μια ακόμη φορά στάθηκε στα πόδια της. Με όραμα για το μέλλον, με σχέδιο, με επαρκή χρηματοδότηση η πόλη ενωμένη, ανασυγκροτήθηκε, επανασχεδιάστηκε, αξιοποίησε πόρους και ιδέες, έτσι ώστε σε σύντομο χρόνο να παρουσιάσει ένα νέο πρόσωπο. Δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας στα οδικά δίκτυα όπως ο αυτοκινητόδρομος «Μορέας», και ο περιφερειακός της Καλαμάτας, στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών, αλλά και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, με σημαντικότερη αυτήν της Costa Navarino που υλοποίησε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, προσέθεσαν στο κεφάλαιο της πόλης και της Μεσσηνίας σύγχρονες υποδομές που αφήνουν ήδη απτό αποτύπωμα.

Σήμερα η Καλαμάτα είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας που καταγράφουν σταθερή αύξηση του πληθυσμού τους.

Κυρίες και κύριοι,

Κρατώ στα χέρια μου αντίγραφο της ιστορικής διακήρυξης «Προειδοποίηση της Μεσσηνιακής Συγκλήτου προς τις ευρωπαϊκές αυλές». Είναι το πρώτο διπλωματικό κείμενο της Ελληνικής Επανάστασης, από την πρώτη τοπική επαναστατική κυβέρνηση. Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος συγκροτήθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας από προύχοντες και εξέχουσες προσωπικότητες της περιοχής, έχοντας αποστολή της την οργάνωση και τον συντονισμό του Αγώνα, τη διοίκηση των απελευθερωμένων περιοχών και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Η διακήρυξη-έκκληση προς τα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια για συμπαράσταση και αρωγή στηριζόταν στην πεποίθηση των επαναστατημένων Ελλήνων ότι η Ευρώπη έχει ιστορική μνήμη ώστε να αναγνωρίζει πως η ίδια η ύπαρξή της βασίζεται στα ιδανικά, στις αρχές και στις αξίες της Αρχαίας Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι,

Διακόσια πέντε χρόνια μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και τη Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, η Ελλάδα βρίσκεται, προφανώς, σε πολύ ευνοϊκότερη θέση για να αντιμετωπίζει τα εθνικά της ζητήματα. Έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες. Που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις ηγεμονικές της βλέψεις. Και, μάλιστα, τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας.

Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μη στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Πάνω απ’ όλα, να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού. Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά.

Κυρίες και κύριοι,

Θέλω για μια ακόμη φορά να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την ανακήρυξή μου σε επίτιμο δημότη της Καλαμάτας. Τη θεωρώ ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει.

Θερμά σας ευχαριστώ».