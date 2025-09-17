Εορταστικό ωράριο στα καταστήματα της Μεσσήνης καθ’ όλη τη διάρκεια του πανηγυρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, με την άφιξη της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας στην πόλη μας και καθ’ όλη τη διάρκεια του Πανηγυριού της Μεσσήνης, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με εορταστικό ωράριο!

Η αγορά μας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με πολλές επιλογές και προσφορές!

Στηρίζουμε τα μαγαζιά της πόλης μας

Ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Μένουμε Μεσσήνη – Ψωνίζουμε Μεσσήνη!