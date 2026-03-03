Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου

Εορτολόγιο: Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, είναι Αγίου Κλεονίκου, Αγίου Θεοδώρητου.

Γιορτάζουν:

Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω

Θεοδώρητος

Ανατολή ήλιου: 06:53 – Δύση ήλιου: 18:20 – Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 26 λεπτά

Σελήνη 14.7 ημερών

Γεγονότα

1802

Η “Σονάτα υπό το Σεληνόφως” του Μπετόβεν, η πιο φημισμένη σύνθεση για πιάνο, τυπώνεται σε παρτιτούρα.

1821

Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β’, με φιρμάνι του απαιτεί από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριο Ε’ τον αφορισμό του Αλέξανδρου Υψηλάντη και του Μιχαήλ Σούτσου για την Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

1827

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποκρούει στο Κερατσίνι του Πειραιά επίθεση του Κιουταχή, αρχικώς 800 και την άλλη ημέρα 6.000 Τούρκων. Η μάχη αυτή υπήρξε μία από τις λαμπρότερες νίκες του.

1913

Ελληνικό στρατιωτικό τμήμα απελευθερώνει τους Αγίους Σαράντα, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.

1991

Καταγράφεται σε ερασιτεχνικό βίντεο ο άγριος ξυλοδαρμός του αφροαμερικανού Ρόντνεϊ Κινγκ από αστυνομικούς, στο Λος Άντζελες. Θα προκληθούν σοβαρές ταραχές από τη μαύρη κοινότητα της πόλης.

2017

26η μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα, όσον αφορά τις επιδόσεις της στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν).

Πηγή: thetoc.gr