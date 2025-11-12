Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, είναι Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μαρτύρων Αντωνίου Γερμανού και Νικηφόρου, Αρσακίου, Αγίου Νείλου.

Γιορτάζει ο Νείλος.

Γεγονότα στις 12 Νοεμβρίου

1028 Η μέλλουσα Βυζαντινή αυτοκράτειρα Ζωή παντρεύεται τον Ρωμανό Γ’ τον Αργυρό.

1330 Ο βοεβόδας της Βλαχίας Βασάραβα Α΄ νικά το στρατό του Καρόλου Α’ της Ουγγαρίας στη μάχη της Ποσάντα.

1793 Αποκεφαλίζεται ο Ζαν Σιλβέν Μπεγί, ο πρώτος δήμαρχος Παρισίων.

1850 Με βασιλικό διάταγμα, ο Νικόλαος Ζαχαρίτσας διορίζεται δήμαρχος Αθηναίων.

1912 Οι Ελληνικές δυνάμεις εισέρχονται επισήμως στην Καστοριά απελευθερώνοντάς την μετά από πέντε αιώνες τουρκικής κατοχής.

1912 Συλλαμβάνεται συμμορία Τούρκων αξιωματικών στην Θεσσαλονίκη , με πολύ ύποπτη δράση.

1912 Το 7ο Σύνταγμα Πεζικού απελευθερώνει την πόλη της Χίου.

1919 Στο μέτωπο στη Μ. Ασία σημειώνεται δράση περιπόλων.

1919 Υπό την δικαιολογία συνωμοσίας με σκοπό την δολοφονία Βενιζέλου, η κυβέρνησις προβαίνει σε νέα εκκαθάριση αξιωματικών του στρατού.

1921 Η Ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία μάχεται με περιπόλους και πυροβολικό.

1920 Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία δρα με περιπόλους.

1920 Κατά την τελευταίαν σύσκεψιν των Παρισίων, του Άγγλου υπουργού εξωτερικών και του πρωθυπουργού της Γαλλίας Πουανκαρέ, απεφασίσθη οριστικώς η εκκένωσις της Θράκης συντελεσθησομένη κατά τρία στάδια…Ο Βενιζέλος ηναγκάσθη να υποχωρήση εις το Θρακικόν, όπως επιτύχη ρητάς υποσχέσεις Γάλλου πρωθυπουργού δια την Δυτικήν Θράκην. “Ανατολική Θράκη απωλέσθη ατυχώς δι’Ελλάδα και επανέρχεται εις άμεσον κυριαρχία της Τουρκίας, αποκλειομένης πάσης διαμέσου λύσεως…Επί πλέον υποχρεούμεθα να εκκενώσωμεν από τούδε Θράκην”… Ο Ελληνικός Στρατός ώφειλε να εγκαταλείψη την Θράκη μέχρι τις 15 Οκτωβρίου αι δε Ελληνικαί πολιτικαί αρχαί και η χωροφυλακή έως τις 15 Νοεμβρίου. Δεν πρέπει να λησμονηθή η υπέροχος διαγωγή του στρατού μας, η πολύτιμος αρωγή την οποίαν παρέσχεν, όπως πρέπει να τονισθεί η τραγική θέσις των πολιτικών αρχών και της χωροφυλακής των οποίων οι απομείναντες τελευταίοι υπέστησαν όλας τας πικρίας, πληρώσαντες και δια της ζωής των την αφοσίωσιν προς το καθήκον των.

1922 Παραιτείται η κυβέρνηση Κροκιδά και αναλαμβάνει νέα στρατιωτική Κυβέρνηση. Η επαναστατική επιτροπή μετονομάζεται σε Επανάσταση του 1922 και τελεί υπό την αρχηγία του Νικολάου Πλαστήρα.

1923 Συλλαμβάνεται ο Αδόλφος Χίτλερ, μετά το αποτυχημένο Πραξικόπημα στην Μπυραρία του Μονάχου.

1927 Ο Λέων Τρότσκι εγκαταλείπει τη Σοβιετική Ένωση. Ο Στάλιν γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος στην ΕΣΣΔ.

1931 Ατμοσφαιρική ρύπανση από τη χαλυβουργία του Βελγίου προκαλεί ανθρώπινα θύματα

1933 Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία το Τέρας του Λοχ Νες.

1935 Ο δρ. Εγκάς Μουνίζ πραγματοποιεί σε νοσοκομείο της Λισσαβόνας την πρώτη σύγχρονη εγχείρηση λοβοτομής.

1940 Μετά από την οικτρή ιταλική επιθετική αποτυχία στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο, ο Χίτλερ εκδίδει την πρώτη του εμπιστευτική διαταγή γενικών κατευθύνσεων με αριθμό 18 προς το Γενικό Επιτελείο του, για την εκπόνηση πολεμικού σχεδίου και την προπαρασκευή επίθεσης εναντίον της Ελλάδας.

1942 Το Ναυτικό των ΗΠΑ καταρρίπτει 30 από τα 31 ιαπωνικά αεροπλάνα στα Νησιά του Σολομώντα.

1944 Κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου, το τελευταίο μεγάλο πολεμικό πλοίο των Γερμανών, το “Τίρπιτζ”, βυθίζεται από τους Βρετανούς.

1949 Στην Τσεχοσλοβακία, η κυβέρνηση απαγορεύει τον εκκλησιαστικό γάμο.

1954 Κλείνει ο σταθμός υποδοχής μεταναστών στο νησί Έλις της Νέας Υόρκης.

1962 Πρόταση για μεταβατική κυβέρνηση Ε.Ρ.Ε.

1964 Στην Τσεχοσλοβακία, Πρόεδρος επανεκλέγεται ο Αντονίν Νοβότνιν.

1969 Στην Ινδία, η Ιντίρα Γκάντι απομακρύνεται από το Κόμμα του Κογκρέσου, επειδή κατηγορήθηκε για έλλειψη κομματικής πειθαρχίας.

1970 Κυκλώνας έπληξε το ανατολικό Πακιστάν και τα νησιά του Δέλτα του Γάγγη, στο Μπανγκλαντές, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 200.000 ανθρώπων, εξαιτίας του κυκλώνα και των παλιρροιακών κυμάτων.

1971 Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ανακοινώνει ότι θα αποσύρει άλλους 45.000 Αμερικανούς στρατιώτες από το Βιετνάμ.

1974 Η Νότια Αφρική αποβάλλεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξαιτίας της πολιτικής της υπέρ των φυλετικών διακρίσεων.

1979 Νέος σεισμός σημειώνεται στη Θεσπρωτία με 7.000 άστεγους.

1981 Καθιερώνεται ως σχολική γιορτή η επέτειος του της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

1988 Ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη η 28η Ολυμπιάδα Σκακιού, η δεύτερη που γίνεται στην Ελλάδα (η πρώτη ήταν το 1984). Η συμφωνία, που έχει υπογραφεί μεταξύ FIDE και Ελληνικής Κυβέρνησης είναι η διεξαγωγή των Ολυμπιάδων στην Ελλάδα κάθε 4 χρόνια, ενώ στα ενδιάμεσα θα τελούνται σε χώρες, που θα επιλέγει η FIDE. Η ομάδα της ΕΣΣΔ έρχεται αυτή τη φορά στην Ελλάδα με επικεφαλής τον Gary Kasparov.

1990 Ενθρονίζεται ο αυτοκράτορας Ακιχίτο στην Ιαπωνία, παρά τις βομβιστικές επιθέσεις αριστεριστών.

1990 Ο Άγγλος επιστήμονας Τιμ Μπέρνερς Λι εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.

1991 Ινδονησιακά στρατεύματα στο Ανατολικό Τιμόρ ανοίγουν πυρ εναντίον διαδηλωτών, που τάσσονταν υπέρ της ανεξαρτησίας, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

1992 Μελέτη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας αναφέρει ότι μέχρι το 2000, δύο εκατομμύρια θα είναι οι νεκροί από τον ιό του AIDS στην Ασία.

1993 Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφασίζει την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Λιβύης, επειδή αρνείται να παραδώσει στη δικαιοσύνη τους δυο πολίτες της οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ευθύνονται για την ανατίναξη αεροσκάφους της PAN AM πάνω από τη Σκοτία το 1988.

1994 Η χρυσή Ολυμπιονίκης του στίβου, Wilma Rudolph, πεθαίνει σε ηλικία 54 ετών από καρκίνο στον εγκέφαλο.

1995 Στο 36ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας απονέμεται στον “Τσαλαπετεινό του Γουαϊόμινγκ” του Δημήτρη Ινδαρέ.

1996 Στη Γαλλία, το λογοτεχνικό βραβείο Γκονκούρ απονέμεται στη συγγραφέα Πασκάλ Ροζέ για το πρώτο της βιβλίο με τον τίτλο “Καταδιωκτικό Μηδέν”.

1997 Στις ΗΠΑ, καταδικάζεται ο Πακιστανός Ραμζί Γιουσέφ κι ένας συνεργός του για τη βομβιστική επίθεση το Φεβρουάριο του 1993, κατά του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου, στη Νέα Υόρκη.

2003 19 Ιταλοί και οκτώ Ιρακινοί πέφτουν θύματα της βομβιστικής επίθεσης που δέχεται η ιταλική βάση στη Νασιρίγια, από Ιρακινό καμικάζι. Η Ιταλία βυθίζεται στο πένθος. Η Κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις αποφασίζει τη διατήρηση των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων έπειτα από το Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

2011 Η οικονομική κρίση οδηγεί τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι σε παραίτηση από την πρωθυπουργία της Ιταλίας.

