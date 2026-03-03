Ταξί Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας: «Κόκκινη γραμμή» στο άρθρο 52 – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Με αιχμηρό λόγο και σαφείς αιτιάσεις απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, τα Περιφερειακά Συμβούλιου Ταξί Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας δημοσιοποίησαν ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα σε ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων σωματείων του κλάδου στην Κόρινθο, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η δραστηριοποίηση των Ι.Χ. με οδηγό, οι αλλαγές στο καθεστώς της Ειδικής Άδειας, το φορολογικό πλαίσιο των επαγγελματιών ταξί, καθώς και η υποχρεωτικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ταξί κάνουν λόγο για «ιδιωτικοποίηση της δημόσιας μεταφοράς προσώπων», εκφράζουν έντονη διαφωνία με το περιεχόμενο του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας σε περίπτωση που δεν υπάρξουν τροποποιήσεις.

Παράλληλα, ασκούν κριτική για τη στάση της κυβέρνησης, αλλά και για χειρισμούς της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί, κάνοντας λόγο για ανάγκη άμεσων και συντονισμένων αποφάσεων σε μια περίοδο που, όπως υποστηρίζουν, ο κλάδος βρίσκεται σε «κρίσιμο σταυροδρόμι».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πάτρα/Τρίπολη 28 Φεβρουαρίου 2026

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα.

Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γεώργιο Κώτσηρα.

Πολιτικά Κόμματα.

κ.κ. Βουλευτές των Περιφερειών μας.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.)

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.).

Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα ευρείας σύσκεψης Κορίνθου.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ευρεία σύσκεψη των εκπροσώπων των Σωματείων Ιδιοκτητών Ταξί των δυο Περιφερειών μας.

Ευχαριστούμε εν πρώτοις τον Προέδρο του Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτη Λουζιώτη τόσο για την παραχώρηση της αίθουσας όσο και για την άψογη διοργάνωση.

Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν Αντιπροσωπείες από τα παρακάτω Σωματεία:

Δυτικής Ελλάδας:

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΙΓΙΟΥ

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ

ΠΥΡΓΟΥ

Πελλοποννήσου:

ΆΡΓΟΥΣ

ΒΕΛΟΥ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Παραβρέθηκαν επίσης οι: Ευθύμιος Λυμπερόπουλος, Γεώργιος Σίδερης και Παναγιώτης Μαυρίκης που εκπροσώπησαν τις Παρατάξεις τους στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.

Ακόμη παρών ήταν το μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΕΙΑΤΑ και Προέδρος του Σωματείου Λάρισας Νικόλαος Πιπερίδης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Αττικής (ΣΑΤΑ) Πάρις Ορφανός και Θεόδωρος Μάζης.

Δεν παραβρέθηκαν ούτε απέστειλαν μήνυμα οι προαναφερθέντες αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί αν και είχαν προσκληθεί εγκαίρως και επισταμένως.

Δεν παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας Ελευθέριος Πετράκης και ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Μαυρίδης, ούτε απέστειλαν μήνυμα, αν και είχαν προσκληθεί τόσο εγγράφως όσο και τηλεφωνικώς και μας είχαν διαβεβαιώσει για την παρουσία τους.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης αναλύθηκαν λεπτομερώς όλα τα κρίσιμα ζητήματά που μας απασχολούν, κατατέθηκε δε πληθώρα προτάσεων και απόψεων.

Στο τέλος της σύσκεψης εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΩΣ το παρακάτω ψήφισμα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Εμείς οι εκπρόσωποι των Σωματείων Ιδιοκτητών Ταξί των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου συσκεφθήκαμε σήμερα στην Κόρινθο προκειμένου:

Α) Να εκτιμήσουμετις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που βρίσκονται σε εξέλιξη (ερανιστικό νομοσχέδιο) αναφορικώς με το κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει εφεξής την λειτουργία των επιβατικών Ι.Χ. μετά οδηγού.

Β) Να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της μορφής του Ποινικού Μητρώου που απαιτείται για έκδοση ή θεώρηση της Ειδικής Άδειας.

Γ) Να επανεξετάσουμε την φορολογική μας αντιμετώπιση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Δ) Να τοποθετηθούμε εκ νέου για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Για όλα τα ανωτέρω ζητήματα η Κυβέρνηση εμμένει στις γνωστές θέσεις της και αρνείται πεισματικώς κάθε άλλη πρόταση.

Ειδικότερα:

Για τα Ε.Ι.Χ. μετά οδηγού που έχουν κατακλείσει την χώρα και κινούνται ανεξέλεγκτα υποκλέπτοντας το έργο του Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ, η Κυβέρνηση αντί να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο και την δημόσια μεταφορά από την παράνομη δράση τους, τους χαϊδεύει, αναλαμβάνοντας νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις βάσει των οποίων η παραβατικότητα και η Ιδιωτικοποίηση (και) της Μεταφοράς προσώπων, λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας.

Θυμίζουμε ότι τα Ι.Χ. μετά οδηγού πρωτοεμφανίστηκαν στην χώρα μας ως οχήματα που εξυπηρετούσαν αποκλειστικώς ειδικές ανάγκες ξενοδοχειακών μονάδων. Εξελιχθήκαν όμως σε αθέμιτους ανταγωνιστές του Δ.Χ. Ταξί. Εσχάτως δε, έχουν αποθρασυνθεί και εν πολλοίς «απαιτούν» να εξομοιωθούν με το Δ.Χ. αυτοκίνητο. Μόνον όμως ως προς το δικαίωμα της μεταφοράς και ουδόλως προς τις υποχρεώσεις αυτής.

Είμαστε υποχρεωμένοι να θυμίσουμε στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΜΕ. ότι το Δ.Χ. Ταξί αποδίδει κάθε χρόνο στο Κρατικό ταμείο εκατομμύρια ευρώ, τόσο από την τεκμαρτή και άδικη (αυτήν την στιγμή) φορολόγηση εισοδήματος όσο κι από τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, συμφώνως προς τις ισχύουσες διατάξεις.

Οπωσδήποτε δε αναρωτιόμαστε: Ποιά ακριβώς είναι η συμβολή των διαφόρων εταιρειών (εμπόρων της μεταφοράς με Ι.Χ. μετά οδηγού) ή των θυγατρικών τους στον κρατικό κορβανά; Ουδέποτε έχουν τεθεί υπόψη του Ελληνικού Λαού τέτοια στοιχεία. Αντιθέτως, όταν καταλαμβάνεται ένας (ανεύθυνος κατά τ΄ άλλα) οδηγός ταξί κάθε τέσσερις μήνες, να μην έχει εκδώσει μια απόδειξη των 5 ευρώ ή να έχει «πειραγμένο ταξίμετρο», τότε, με επικοινωνιακά τεχνάσματα, κρεμάται στα μανταλάκια της απαξίωσης ολόκληρος ο κλάδος μας.

Γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση απεχθάνεται κάθε τι ΔΗΜΟΣΙΟ. Και το διώκει με τρόπο λυσσαλέο.

Παιδεία και Υγεία στην πρώτη γραμμή.

Έχει καταντήσει ο γονιός να φοβάται να στείλει το παιδί του στο «Δημόσιο» σχολείο. Και ο Γυμνασιάρχης να τρέμει τον μαθητή.

Τα νοσοκομεία μας έχουν μεταβληθεί σε χώρους όπου καταρρακώνεται η ανθρώπινη ύπαρξη και εξευτελίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο λαός δε, λέει σε κάθε ευκαιρία: «Αν αρρωστήσεις και δεν έχεις λεφτά, πέθανες».

Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά;

Διότι, σύμφωνα με την Κυβερνητική αντίληψη, κάθε τι δημόσιο πρέπει να απαξιωθεί. Ταυτοχρόνως απαιτείται να γιγαντωθούν τα ιδιωτικά Σχολεία όλων των βαθμίδων και όλα τα ιδιωτικά Νοσηλευτήρια.

Αυτή ακριβώς η ιδιοτύπως νεοφιλελεύθερη Κυβερνητική Πολιτική, δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς αλλά διαχέεται παντού.

Σειρά, σ΄ αυτήν την χρονική συγκυρία, έχει η Μεταφορά προσώπων. Η οποία «πρέπει να φύγει από τα χέρια του Ελληνικού Λαού, από το Δημόσιο δηλαδή» και να περιέλθει σε χέρια ιδιωτών. Που θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα, με μόνο γνώμονα το ΚΕΡΔΟΣ.

Για τον λόγο αυτόν εισάγεται στο Ερανιστικό νομοσχέδιο (που τις επόμενες μέρες κατατίθεται στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση) και το περίφημο άρθρο 52 βάσει του οποίου, όλα τα μόλις προεκτεθέντα, υλοποιούνται στο ακέραιο: η -αποκλειστικώς έως τώρα- Δημόσια Μεταφορά Προσώπων (με κρατικό τιμολόγιο), περνάει και σε ιδιωτικά χεριά.

Ο χρόνος θα αποκαλύψει πόσα χέρια είναι αυτά και ποιά. Για ό,σο χρονικό διάστημα ισχύσουν οι συγκεκριμένες διατάξεις, αν ψηφιστούν. Διότι οι επερχόμενες εκλογές θα βάλουν τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.

Ζητάμε επομένως από την Κυβέρνηση είτε να αποσύρει προσωρινώς το επαίσχυντο άρθρο 52 (έτσι όπως έχει δομηθεί) προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διαβούλευση ή να το τροποποιήσει κατά τρόπο που θα καθορίζονται με απόλυτη σαφήνεια τα ΟΡΙΑ των μεταφορικών δυνατοτήτων των Ι.Χ. μετά οδηγού.

Εάν η Κυβέρνηση αρνηθεί τα ανωτέρω θα μας βρει στον δρόμο των κοινωνικών αγώνων.

Εμείς οι αυτοκινητιστές Ταξί της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας λέμε (με σοβαρότητα) ότι είμαστε αποφασισμένοι, διαθέτουμε δε πείρα και διάθεση, για μακροχρόνιους αγώνες που θα ανατρέψουν τις ισοπεδωτικές πολιτικές του Υ.ΜΕ.

Επιθυμούμε στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι οι αντιθέσεις μας με την κυβερνητική πολιτική δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα αλλά αποκλειστικώς πολιτικό.

Καθίσταται επομένως εύληπτο ότι ασφαλώς και σεβόμαστε τις αρχές του τόπου, άρα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Ο οποίος, λόγω του χαρακτήρα του που εμείς δεν παρερμηνεύουμε, περικλείει με ιδιαίτερη ζέση τις νομοθετικές προτεραιότητες του κυβερνητικού επιτελείου, δεδομένης της ειδικεύσεώς του στην στρατηγική επικοινωνία.

Ας μας επιτρέψει όμως ο κ. αν. Υπουργός να υπομνήσουμε ότι η θεσφατολογία δεν παράγει βατά πολιτικά αποτελέσματα, ενίοτε δε, επιτυγχάνει τα εντελώς αντίθετα τέτοια. Και βεβαίως η πολιτική ιστορία του τόπου βρίθει περιπτώσεων θεσφατολογούντων οι οποίοι, σε βάθος χρόνου, εξαερώθηκαν εντός της πολιτικής κονίστρας.

Για την Ειδική Άδεια οδήγησης ταξί, απαιτείται να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα τα οποία είτε έχουν παρερμηνευτεί είτε διαστρεβλωθεί:

Α) Οι συνδικαλιστικοί μας φορείς ουδέποτε ζήτησαν από το Υπουργείο την ασύδοτη είσοδο των παραβατικών στο επάγγελμά μας.

Αντιθέτως εμείς είμαστε, διαχρονικώς αυτοί που ζητούν αυστηρούς ελέγχους κάθε οδηγού ταξί.

Έχει κατορθωθεί έως τώρα η διατήρηση πολύ καλού επιπέδου των οδηγών και ο εξοβελισμός των ακαταλλήλων. Αυτό επετεύχθη χάριν της αυστηρότητος των υφιστάμενων νόμων οι οποίοι προϋποθέτοντας την προσκόμιση πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου Γενικής χρήσης, εξασφάλιζαν τόσο την έκδοση όσο και την θεώρηση της ειδικής άδειας από ανεπιθύμητους κάτοχους.

Και ξαφνικά το προαναφερθέν πιστοποιητικό απαιτείται να είναι Δικαστικής χρήσης (από γενικής).

Ο κ. αν. Υπουργός γνωρίζει πολύ καλά ως νομικός, ότι ουσιαστικώς το «Γενικής Χρήσης» καλύπτει όλες τις περιπτώσεις μη κατάλληλων οδηγών. Εμμένει όμως πεισματικώς στο «Δικαστικής Χρήσης» χωρίς να τεκμηριώνει την χρησιμότητα που προσφέρει στην κοινωνία η θέση του αυτή. Με τον τρόπο αυτόν, συνάδελφοι που έχουν καταδικαστεί για μετεφηβικές απερισκεψίες (παρεκτροπή λόγω ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας ή για παράνομη οδήγηση μοτοσυκλέτας και διάφορα άλλα τέτοιας υφής αδικήματα), στερούνται της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματός τους καθ΄ ην στιγμήν έχουν δαπανήσει περιουσίες για την αγορά ενός ταξί.

Είναι επομένως ανάγκη να επανεξεταστεί το ζήτημα με ψυχραιμία και χωρίς πολιτική συσχέτισή με άλλα θέματα. Διότι αυτό συμβαίνει.

Β) Η σύσκεψή μας ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ επίσης στο Υ.ΜΕ. να επαναφέρει στο προσκήνιο (και να επιβάλει) τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του ν. 3109/2003 οι οποίες προέβλεπαν παρακολούθηση Σεμιναρίων από τους οδηγούς των ταξί. Οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί (ν. 4070/2012).

Ζητάμελοιπόν επιμόρφωση και τροποντινά ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σε διάφορους τομείς (που πρέπει να συζητήσουμε λεπτομερώς).

Είμαστε επίσης στην διάθεση του Υπουργείου σε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία στη κατεύθυνση αναβαθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

Το φορολογικό μας έχει κατ΄επανάληψη συζητηθεί από τα συλλογικά μας όργανα. Δεν έχει υπάρξει έως τώρα κανένα αποτέλεσμα και η αδικία συνεχίζεται αδιατάρακτα.

Ίδια εισπρακτική λογική για το ταξί του ορεινού χωριού των 200 κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας ή της Πελοποννήσου με το ταξί των μεγάλων τουριστικών θερέτρων του Αιγαίου και του Ιονίου. Είναι θλιβεροί όσοι το αποφάσισαν και το κραδαίνουν ακόμη ως την επιτομή της Φορολογικής δικαιοσύνης.

Για τα ηλεκτρικά ταξί προτείνουμε την άρση της υποχρεωτικότητος για όλους τους λόγους που έχουν τεθεί στην δημόσια συζήτηση.

Ας κατανοηθεί επιτέλους, πέρα από ιδεοληψίες, ότι τα ηλεκτρικά ταξί για την συντριπτική πλειοψηφία (το 99%) των συναδέλφων είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ. Είναι γνωστό επίσης ότι σε κανένα Ευρωπαϊκό Κράτος δεν υφίσταται υποχρέωση ηλεκτρικών ταξί και ως εκ τούτου προσπαθούμε να κατανοήσουμε την άστοχη σπουδή της Κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

Επιθυμούμε τέλος να καταθέσουμε δημοσίως τους προβληματισμούς μας για τους χειρισμούς των σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο μας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί.

Διευκρινίζουμε προς άρση πάσης παρερμηνείας ότι θα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την ενότητα του κλάδου. Κάθε απόπειρα διχασμού ή υπόσκαψης της ενότητάς μας θα μας βρει αντιμέτωπους. Η ΠΟΕΙΑΤΑ ήταν είναι και θα είναι η συλλογική φωνή έκφρασης του Έλληνα αυτοκινητιστή Ταξί. Διότι οι διοικήσεις έρχονται και παρέρχονται, σημασία όμως έχουν οι αξίες που εκπέμπει ο θεσμός. Διαχρονικώς.

Οι αξίες δε αυτές, δεν κρίνονται εντός των στενών κλαδικών μας ορίων αλλά στον γενικότερο κοινωνικό στίβο.

Οι συνδικαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να υπερασπίζονται τα καλώς εννοούμενα ταξικά τους συμφέροντα τα οποία όμως απαιτείται να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις κοινωνικές προτεραιότητες.

Τούτων δοθέντων είμαστε στην δυσάρεστη θέση να διαγνώσουμε μεγάλες αρρυθμίες στην δράση του Δ.Σ. της ΠΟΕΙΑΤΑ που εξελέγη πριν 15 μήνες.

Με αφορμή τα προαναφερθέντα προβλήματα, παρακολουθούμε έκπληκτοι τον τρόπο δράσεως και τις πρακτικές βάσει των οποίων επιδιώκονται λύσεις.

Η έκπληξή μας εδράζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και συμβάντα που έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους αυτούς 15 μήνες. Εξηγούμαστε:

Α) Το Κλαδικό Συμβούλιο που συνήλθε πριν δυο εβδομάδες έλαβε την απόφαση να εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ το ίδιο βράδυ (στις 5.20 τέλειωσε το κλαδικό) από το οποίο θα προέκυπτε η διάθεση του κλάδου για ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ αν η Κυβέρνηση δεν ανασκευάσει, όσον αφορά το άρθρο 52 του ερανιστικού. Τονίστηκε δε ιδιαιτέρως η σημασία της αυθημερόν ανακοίνωσης. Η οποία δεν εκδόθηκε ποτέ.

Β) Την επόμενη του κλαδικού ημέρα, αφού συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΠΟΕΙΑΤΑ, εκδόθηκε μια άοσμη, άχρωμη και υποτονική ανακοίνωση που θύμιζε γραφειοκρατικό υπηρεσιακό έγγραφο και όχι παρέμβαση πολιτικού οργάνου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι υπογράφοντες την ανακοίνωση γνωρίζουν ότι το όργανο στο οποίο συμμετείχαν είναι πολιτικό και όχι σύλλογος κυριών και δεσποινίδων της ενορίας τους.

Γ) Γινόμαστε κάθε μέρα μάρτυρες μυστικών συνεδριάσεων, παρασυμβουλίων εν κρυπτώ και εντέχνων διαρροών που … μας ενημερώνουν για συνταρακτικές εξελίξεις και λύση των θεμάτων τις επόμενες μέρες! Κι όλα αυτά συμβαίνουν εν αγνοία του κλάδου. Την αποτελεσματικότητα δε των παρασκηνιακών αυτών διαβουλεύσεων που συντελούνται δυο χρόνια τώρα, την ζει στο πετσί του ο κάθε συνάδελφος που του κλέβει την δουλειά το Ι.Χ. με οδηγό και που όταν χτυπά το τηλέφωνο από τον λογιστή του τρέμει να το σηκώσει.

Δ) Στην Συνεδρίαση των δυο Περιφερειακών μας Συμβουλίων κλήθηκαν τρεις Υπουργοί αλλά μας αγνοήσαν παντελώς: Οι κ.κ. Δήμας, Κυρανάκης και Κώτσηρας τίθενται στη κρίση του κλάδου.

Κλήθηκαν όμως τόσο εγγράφως όσο και τηλεφωνικώς ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας Ελευθέριος Πετράκης και ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Μαυρίδης. Οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν για την παρουσία τους.

Όχι μόνον απουσίασαν προκλητικά γράφοντάς μας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους αλλά δεν καταδέχτηκαν να στείλουν ούτε ένα τηλεφωνικό μήνυμα.

Οφείλουν να μας εξηγήσουν τόσο τους λόγους της απουσίας τους όσο και την παρελκυστική στάση τους.

Δεν θα τοποθετηθούμε για όσα φτάνουν στ΄ αυτιά μας αναφορικώς με τους λόγους που οδήγησαν στην απουσία από την σύσκεψη Προέδρου και Γραμματέα της ΠΟΕΙΑΤΑ. Εξ άλλου ποτέ δεν υιοθετήσαμε την σπερμολογία και την διαβολή ως συνδικαλιστική συμπεριφορά.

Αναμένουμε από Προέδρο και Γραμματέα να αναφερθούν επισήμως με ανακοίνωσή τους στους λόγους της απουσίας τους και τότε θα αποδοθούν «τα του καίσαρος τω καίσαρι».

Η συμπεριφορά αυτή απέναντι σε συνεδρίαση εκπροσώπων 4.000 αυτοκινητιστών ταξί είναι ενδεικτική της αντίληψης από την οποία διακατέχεται το δίδυμο της υποτέλειας Πετράκη – Μαυρίδη.

Κατανοεί πλέον και ο πιο αδαής ότι η Ομοσπονδία μας διοικείται από Προέδρο και Γραμματέα που συνεχώς αυθαιρετούν και που δεν έχουν καν αντιληφθεί που οδηγούν τον κλάδο.

Καθίσταται πιά επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας των αντανακλαστικών επιβίωσης του κλάδου ο οποίος άγεται από δίδυμο ανεπίγνωστων ερασιτεχνών που μας οδηγούν στον γκρεμό.

Καλούμε τις παρατάξεις που συμμετέχουν στο Προεδρείο καλή τη πίστη, να επανεξετάσουν την στάση τους.

Ο κλάδος βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και έχει την ατυχία να ηγούνται της Ομοσπονδίας μας άνθρωποι που ζυγίστηκαν, μετρήθηκαν και βρέθηκαν ελλιπείς.

ΚΑΛΟΥΜΕ τους συναδέλφους όλης της χώρας σε αγωνιστική ετοιμότητα. Πολιτικές που υπονομεύουν κοινωνικά δικαιώματα δεν ανατρέπονται με εισηγήσεις και μυστικοσυμβούλια ούτε από ανεπαρκείς και γι’ αυτό επικίνδυνες ηγεσίες. Λύνονται στον δρόμο με ηγέτες που το λέει η καρδούλα τους, όπως λυθήκαν το 2011. Κάνεις δεν το πίστευε. Κι όμως έγινε.

Υ.Γ.: Πληροφορηθήκαμε μόλις χθες ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού εισηγείται την πλήρη απελευθέρωση των Ι.Χ. μετά οδηγού άνευ περιορισμών.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους και την Κοινωνία ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι Ανεξάρτητη Αρχή η οποία διοικείται από 10 μέλη που ορίζονται από την Κυβέρνηση.

Κάθε πολίτης ας εξάγει τα συμπεράσματά του.

Διερωτώμεθα: Ο Προέδρος Πετράκης ποιές ενέργειες έκανε προκειμένου ο κλάδος μας να έχει στα χέρια του μια άλλη Επιστημονική μελέτη που θα τεκμηριώνει την ανάγκη θέσπισης ρητών διαχωριστικών κόκκινων γραμμών μεταξύ Ε.Ι.Χ. και ΤΑΞΙ;

Με Αγωνιστική διάθεση

ΓΙΑ το Περιφερειακό Συμβούλιο ταξι ΓΙΑ το Περιφερειακό Συμβούλιο ταξι

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ δυτικησ ελλαδασ

Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος

Σωτήριος Ροϊνός Νικόλαος Λουκόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Καραλής Ευάγγελος Νικητόπουλος