Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
27
Αύγουστος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Επαναλειτουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου «Τέντα» μετά την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης

Share

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την επαναλειτουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου «Τέντα», μετά την ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων και εργασιών συντήρησης, με στόχο την ασφάλεια των αθλουμένων, την αντιμετώπιση υπαρχόντων προβλημάτων και τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου.

τεντα summer25 03 Large

Την αθλητική εγκατάσταση επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιώργο Λαζαρίδη. Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε επί τόπου για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, επισημαίνοντας ότι είναι κρίσιμο οι αθλητικοί χώροι να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

τεντα summer25 06 Large

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη θερινή περίοδο -μεταξύ άλλων- αφορούσαν: Συντήρηση και επισκευές στο παρκέ του κεντρικού και του βοηθητικού γηπέδου, αντικατάσταση με ξύλο στις ενώσεις παρκέ – τσιμέντου για μεγαλύτερη ασφάλεια, βάψιμο με τσιμεντόχρωμα περιμετρικά των γηπέδων, νέα διαγράμμιση και χρωματισμοί στις ρακέτες και στο κέντρο του κεντρικού γηπέδου, καθώς και για πρώτη φορά στο βοηθητικό, καθαρισμός και βαφή με τσιμεντόχρωμα εξωτερικά, περιμετρικά της Τέντας κ.ά..

τεντα summer25 04 Large

Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, επόμενες προγραμματισμένες παρεμβάσεις είναι η συντήρηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού και των ηλεκτρονικών συστημάτων του Κλειστού Γυμναστηρίου. Τονίζεται ότι εργασίες συντήρησης της υποδομής θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό.

τεντα summer25 05 Large

Στρατηγικός στόχος του Δήμου Καλαμάτας παραμένει η δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, η βελτίωση και ασφάλεια των υφιστάμενων χώρων ώστε να παραμένουν ασφαλείς, φιλικοί και προσβάσιμοι για όλους, η ενίσχυση με αθλητικό υλικό και η συνεχής μέριμνα για αθλητές και θεατές.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ