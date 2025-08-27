Επαναλειτουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου «Τέντα» μετά την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την επαναλειτουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου «Τέντα», μετά την ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων και εργασιών συντήρησης, με στόχο την ασφάλεια των αθλουμένων, την αντιμετώπιση υπαρχόντων προβλημάτων και τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου.

Την αθλητική εγκατάσταση επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιώργο Λαζαρίδη. Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε επί τόπου για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, επισημαίνοντας ότι είναι κρίσιμο οι αθλητικοί χώροι να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη θερινή περίοδο -μεταξύ άλλων- αφορούσαν: Συντήρηση και επισκευές στο παρκέ του κεντρικού και του βοηθητικού γηπέδου, αντικατάσταση με ξύλο στις ενώσεις παρκέ – τσιμέντου για μεγαλύτερη ασφάλεια, βάψιμο με τσιμεντόχρωμα περιμετρικά των γηπέδων, νέα διαγράμμιση και χρωματισμοί στις ρακέτες και στο κέντρο του κεντρικού γηπέδου, καθώς και για πρώτη φορά στο βοηθητικό, καθαρισμός και βαφή με τσιμεντόχρωμα εξωτερικά, περιμετρικά της Τέντας κ.ά..

Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, επόμενες προγραμματισμένες παρεμβάσεις είναι η συντήρηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού και των ηλεκτρονικών συστημάτων του Κλειστού Γυμναστηρίου. Τονίζεται ότι εργασίες συντήρησης της υποδομής θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό.

Στρατηγικός στόχος του Δήμου Καλαμάτας παραμένει η δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, η βελτίωση και ασφάλεια των υφιστάμενων χώρων ώστε να παραμένουν ασφαλείς, φιλικοί και προσβάσιμοι για όλους, η ενίσχυση με αθλητικό υλικό και η συνεχής μέριμνα για αθλητές και θεατές.