Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone -Κακόβουλο λογισμικό απειλεί τα δεδομένα σας

Η Apple προειδοποιεί όλους τους χρήστες iPhone για μια νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή spyware, η οποία μπορεί να κλέψει δεδομένα χωρίς να χρειαστεί καν να κάνετε κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή email.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η πλειονότητα των χρηστών δεν έχει αναβαθμίσει τα τηλέφωνά τους στην τελευταία έκδοση iOS 26, αφήνοντας τα συστήματά τους ευάλωτα σε τέτοιου είδους επιθέσεις αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Κακόβουλο λογισμικό απειλεί τα iPhone
Οι συγκεκριμένες επιθέσεις εκμεταλλεύονται κρυφά ελαττώματα στο WebKit, την μηχανή περιήγησης που τροφοδοτεί τον Safari και άλλες εφαρμογές στο iPhone. Μέσω αυτών των ευπαθειών, οι χάκερ μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρυφό κακόβουλο λογισμικό χωρίς καμία αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Τα ελαττώματα αυτά ανήκουν στην κατηγορία zero-day exploits, πράγμα που σημαίνει ότι οι εγκληματίες τα γνωρίζουν πριν η Apple προλάβει να τα διορθώσει, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εισβάλουν σε συσκευές ανυποψίαστων χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

