Δεδομένα διαδικτύου: Η παγκόσμια κατανάλωση και οι προβλέψεις για τη χρήση – Ποιες συνήθειες έχουν οι χρήστες

Το κινητό έχει εξελιχθεί στον βασικό «διακόπτη» σύνδεσης των Ελλήνων με τον ψηφιακό κόσμο. Η οθόνη του smartphone αντικαθιστά σταθερά υπολογιστές και tablets, οδηγώντας σε μια εκρηκτική αύξηση της κατανάλωσης δεδομένων και αλλάζοντας οριστικά τις συνήθειες πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ετήσια κίνηση των mobile data ξεπέρασε τα 1,73 δισεκατομμύρια GB. Το 2024, σχεδόν όλη η ψηφιακή δραστηριότητα πέρασε μέσα από το κινητό, καθώς το 89% των δεδομένων διακινήθηκε από smartphones και μόλις το 11% από άλλες συσκευές. Η καθημερινή πλοήγηση στο Διαδίκτυο γίνεται πλέον, για τη συντριπτική πλειονότητα των χρηστών, αποκλειστικά εν κινήσει.

Σύμφωνα με στοιχεία της Καθημερινής, τον μεγαλύτερο όγκο κατανάλωσης κατέγραψαν οι ιδιώτες με συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, φθάνοντας τα 905 εκατ. GB. Ακολουθούν οι συνδρομητές καρτοκινητής με 614 εκατ. GB και οι εταιρικοί χρήστες με 213 εκατ. GB. Η άνοδος είναι οριζόντια και αφορά όλες τις κατηγορίες συνδρομητών.

Η αύξηση αποτυπώνεται καθαρά και στη μέση μηνιαία χρήση ανά χρήστη. Οι οικιακοί συνδρομητές συμβολαίου έφθασαν στα 16,8 GB τον μήνα, από 11,3 GB το 2023. Οι εταιρικοί χρήστες κατανάλωσαν κατά μέσον όρο 10,6 GB, έναντι 7,1 GB ένα χρόνο πριν, ενώ οι συνδρομητές καρτοκινητής ανέβηκαν στα 9 GB, από 7,6 GB.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε τόσο η διεύρυνση της προσφοράς πακέτων δεδομένων όσο και η σταδιακή βελτίωση της οικονομικής προσβασιμότητας του mobile internet.

