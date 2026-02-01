Τεχνητή Νοημοσύνη: «Θα ξεχάσουμε πώς ακούγεται η δική μας φωνή» – Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος

Τα τελευταία χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει προσελκύσει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή για την ικανότητά της να βελτιώνει την παραγωγικότητα, να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και να προωθεί την καινοτομία.

Παραδοσιακά, η Τεχνητή Νοημοσύνη θεωρούνταν ως ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη λογική και τα δεδομένα, χειριζόμενη δομημένες εργασίες ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους ανθρώπους.

Ωστόσο, τώρα επεκτείνεται σε τομείς που κάποτε θεωρούνταν ότι απαιτούσαν μοναδικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά – όπως η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική νοημοσύνη. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο… Η Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην έχει πάρει ακόμα τη δουλειά σου, αλλά ήδη γράφει το μήνυμα του χωρισμού σου.

Σταματήστε να αφήνετε την Τεχνητή Νοημοσύνη να διαχειρίζεται την κοινωνική σας ζωή

«Πιστεύω ολόψυχα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατοπίζει το σχεσιακό υπόβαθρο της κοινωνίας», λέει η Ρέιτσελ Γουντ, ειδικός στην κυβερνοψυχολογία και ιδρύτρια του AI Mental Health Collective, μιλώντας στο TIME.

«Οι άνθρωποι την χρησιμοποιούν πραγματικά για να διευθύνουν την κοινωνική τους ζωή: Αντί για τις συζητήσεις που κάναμε παλιά – με γείτονες ή σε κλαμπ ή στα χόμπι μας ή στις θρησκευτικές μας κοινότητες – αυτές οι συζητήσεις ανακατευθύνονται σε chatbots».

Καθώς μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει αναθέτοντας κοινωνικές αποφάσεις σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini, ο Wood ανησυχεί για τις επιπτώσεις της ανάθεσης της συναισθηματικής εργασίας της σύνδεσης σε μια μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ