Πράσινα τιμολόγια: Από 13,9 έως 26,4 λεπτά ανά kWh τον Νοέμβριο – Ανοδικά σχεδόν όλοι οι πάροχοι

Τις προβλέψεις των εκπροσώπων της αγοράς, οι οποίοι τόνιζαν στο insider.gr ότι ο Νοέμβριος θα χαρακτηριστεί από ανατιμήσεις κατά 15% περίπου στις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων, επιβεβαιώνουν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών.

Με βάση τις χρεώσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν χθες αργά το βράδυ, σχεδόν όλα τα πράσινα οικιακά τιμολόγια κινούνται ανοδικά. Οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 26,4 λεπτά ανά kWh. Ως συνέπεια, καταγράφεται αύξηση τόσο στο φθηνότερο όσο και στο ακριβότερο ειδικό προϊόν, σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Επίσης, σύμφωνα με τις χρεώσεις όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στον εργαλείο energycost της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ), η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αυτό σημαίνει πως σε μηνιαία βάση σημειώνεται αύξηση 12%, καθώς η μέση τιμή τον Οκτώβριο είχε διαμορφωθεί στα 17,1 λεπτά ανά kWh.

Αιτία για την αύξηση αποτέλεσε η σημαντική άνοδος κατά 21% περίπου της χονδρεμπορικής τον Οκτώβριο, όταν και έκλεισε στα 112,36 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, από 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο. Όπως έγραψε το Insider.gr, οι «υψηλές πτήσεις» της χονδρικής προήλθαν κατά κύριο λόγο από την εκτίναξη των τιμών τις απογευματινές ώρες – καθώς με τη διακοπή της παραγωγής των φωτοβολταϊκών, το χαμηλό αιολικό δυναμικό και η έλλειψη μπαταριών είχε ως αποτέλεσμα την υψηλή συμμετοχή εκείνες τις ώρες των μονάδων αερίου.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ