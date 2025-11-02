Προς νέα ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός το 2025 -Οι ταξιδιωτικές τάσεις και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Την ανοδική του πορεία συνεχίζει ο ελληνικός τουρισμός το 2025 χτίζοντας πάνω στις επιτυχίες του 2024 και επιβεβαιώνοντας τη διαρκή συμβολή του στην οικονομία.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα έσοδα από τον τουρισμό το οκτάμηνο του 2025 ανήλθαν στα 16,7 δισ. ευρώ από 14,9 δισ. ευρώ το 2024. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0%. Σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2025 είναι μία ακόμα θετική χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξάνονται ενώ και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, σε επίπεδο επικράτειας, σημειώνει αύξηση σε σχέση με την περυσινή χρονιά ρεκόρ. Την ίδια ώρα παγιώνεται η δυναμική επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, τους πλάγιους χειμερινούς μήνες, κάτι που αποτελεί βασικό κορμό της στρατηγικής του υπουργείου.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 14.340,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 13.041,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.787,8 εκατ. ευρώ ή 12,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 16.712,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 489,0 εκατ. ευρώ ή 26,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.371,4 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,1% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Αντίστοιχα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν στο οκτάμηνο του 2025 άνοδο κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 16.712,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.182,9 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.707,5 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 25.920,7 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 24.890,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,8%.

