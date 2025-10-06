Επέστρεψε η κακοκαιρία | Ισχυρή καταιγίδα τώρα στην Πύλο

Αρχικά από το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το πρωί σήμερα έχουν κάνει την εμφάνισή τους νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην περιοχή της Πύλο, σύμφωνα με το Forecast Weather Greece νωρίς το απόγευμα ξέσπασε καταρρακτώδης βροχή…

Τα φαινόμενα βαθμιαία επεκτείνονται και στην υπόλοιπη χώρα, και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η εξασθένηση των φαινομένων θα είναι πρόσκαιρη και αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και είναι πιθανό στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες να είναι κατά τόπους έντονα.