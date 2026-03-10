Επετειακές εκδηλώσεις από τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο

Επετειακές εκδηλώσεις διοργάνωσε ο “Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος 1888”, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 130 ετών από τη διεξαγωγή των προκριματικών αγώνων με καλαματιανούς αθλητές ενόψει των Α΄ Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896.

Στους ιστορικούς αυτούς αγώνες τον Φεβρουάριο του 1896 στην Πλατεία Φραγκόλιμνας, η Καλαμάτα και ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής και προετοιμασίας Ελλήνων αθλητών.

Στις επετειακές εκδηλώσεις συμμετείχε ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία και την προσφορά του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου, ευχόμενος να συνεχίσει για πολλές ακόμη δεκαετίες να γράφει ιστορία, να διακρίνεται , να εμπνέει και παραμένοντας σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία και τη Πατρίδα μας.

Οι εκδηλώσεις τελούσαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και συνδιοργανωτές ήταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Πελοποννήσου.