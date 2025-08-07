Επιδικάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο άνω των €150 εκατ. για τα προγράμματα των υποβρυχίων – Διεθνής δικαίωση για μια διεκδίκηση που ξεκίνησε επί πρωθυπουργίας Α. Σαμαρά

Αίσιο τέλος για το Ελληνικό Δημόσιο είχε η πολύκροτη υπόθεση διεθνούς διαιτησίας, που αφορούσε τα προγράμματα των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού. Μετά από πολύχρονους δικαστικούς αγώνες ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce – I.C.C.) επιδικάστηκαν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσά ύψους 150 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση πηγαίνει πίσω στο 2000 όταν το Ελληνικό Δημόσιο παρήγγειλε νέα υποβρύχια αναγκαία για την άμυνα της χώρας σε γερμανικό οίκο. Το πρώτο υποβρύχιο («ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ») ναυπηγείται στη Γερμανία και τα υπόλοιπα στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που είχαν εξαγοραστεί τότε από την κατασκευάστρια γερμανική εταιρεία. Ενώ το Ελληνικό Δημόσιο είχε καταβάλει περί τα 2 δισεκατομμύρια και πέντε υποβρύχια βρίσκονταν σε τελικό στάδιο κατασκευής, η γερμανική πλευρά προχώρησε σε καταγγελία των συμβάσεων και προσέφυγε σε διεθνή διαιτησία.

Προσωρινή λύση δόθηκε το 2010 με αναθεώρηση των συμβάσεων. Ωστόσο, ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Ι. Σάφα, που την ίδια εποχή εξαγόρασε από τη γερμανική εταιρεία τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, μέσα σε ελάχιστους μήνες από την ενεργοποίηση των νέων συμβάσεων, ανέστειλε την υλοποίησή τους απαιτώντας από το Ελληνικό Δημόσιο επιπλέον δυσμενείς όρους. Το Δημόσιο βρέθηκε εκ νέου σε δεινή θέση, αφού στερούνταν των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των συγκεκριμένων υποβρυχίων.

