«Επίδομα γεννήσεων» χωρίς λεφτά: Η κυβέρνηση φορτώνει στους δήμους 205 εκατομμύρια ευρώ!

Η εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, ότι οι δήμοι θα μπορούν να δίνουν 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση παρουσιάστηκε ως φιλοοικογενειακό μέτρο.

Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια μετακύλιση κόστους 205 εκατομμυρίων ευρώ στους ήδη ασφυκτικά πιεσμένους δημοτικούς προϋπολογισμούς.

Όπως έχει επισημάνει το airetos.gr, «ακόμη και αυτά τα χρήματα θα τα δίνουν οι δήμοι από τους δικούς τους πόρους». Δηλαδή, καμία νέα κρατική χρηματοδότηση – απλώς μια επικοινωνιακή πρωτοβουλία που αφήνει τους δήμους να “βγάλουν το φίδι από την τρύπα”.

Τα επίσημα στοιχεία των γεννήσεων (ΕΛΣΤΑΤ 2024)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κατέγραψε για το 2024:

68.467 γεννήσεις στην Ελλάδα (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια), μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με το 2023 (71.455 γεννήσεις).



Δηλαδή, περισσότερα από 205 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία –σύμφωνα με τον υπουργό– θα πληρώνουν οι δήμοι.

Aναλυτικά το κόστος ανά Περιφέρεια (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2024)

*Μικρή απόκλιση λόγω στρογγυλοποιήσεων στα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ.

Ποιοι δήμοι θα «ματώσουν» περισσότερο

Πάνω από το 50% του κόστους θα επιβαρύνει τις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Δήμοι με τεράστιες κοινωνικές ανάγκες αλλά περιορισμένα έσοδα –όπως της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου ή της Θράκης– θα δυσκολευτούν ακόμη και να σκεφτούν την εφαρμογή του μέτρου.

Με απλά λόγια: οι πλούσιοι δήμοι μπορούν να “χαρίσουν” 3.000 ευρώ, οι φτωχοί όχι.

«Η μόνη ίσως μικρή είδηση της παρουσίας του υπουργού ήταν η εξαγγελία για τη δυνατότητα των δήμων να θεσπίζουν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ…

Βέβαια ακόμη και αυτά τα χρήματα θα τα δίνουν οι δήμοι από τους δικούς τους πόρους. Μια θετική, αλλά περιορισμένη πρωτοβουλία, που δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την απουσία ουσίας σε μια εμφάνιση περισσότερο τυπική παρά πολιτικά γόνιμη.»

Εν κατακλείδι

Η κυβέρνηση διαφημίζει «επίδομα στήριξης νέων οικογενειών», αλλά δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για να το χρηματοδοτήσει.

Αντί να ενισχύσει τους δήμους, τους φορτώνει ένα βάρος 205 εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που αυτοί ήδη αγωνίζονται να καλύψουν βασικές κοινωνικές δαπάνες.​‌‍

