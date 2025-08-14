Επίδομα παιδιού: Λιγότεροι δικαιούχοι μετά τις αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Στο χαμηλότερο σημείο από την έναρξη εφαρμογής του βρέθηκαν οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τις πληρωμές κοινωνικών επιδομάτων της 31ης Ιουλίου. Οι δικαιούχοι περιορίστηκαν στους 488.735 από 512.917 που ήταν τον Μάιο του 2025 και από 604.293 τον Μάιο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα 14 μηνών το επίδομα έχει χαθεί για έναν στους πέντε.

Αν και η μείωση των γεννήσεων συμβάλλει, η κύρια αιτία είναι το εκκαθαριστικό της εφορίας. Η αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος το 2024, σε συνδυασμό με τα σταθερά εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος που δεν προσαρμόζονται σε κάποιον δείκτη, οδηγεί σε αποκλεισμό οικογενειών. Το ύψος του εισοδήματος δεν καθορίζει μόνο αν κάποιος θα λάβει το επίδομα, αλλά και το ποσό που θα εισπράξει. Έτσι, ζημιωμένοι φέτος δεν είναι μόνο όσοι χάνουν οριστικά το δικαίωμα, αλλά και όσοι θα λάβουν μικρότερη ενίσχυση.

