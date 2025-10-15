Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
15
Οκτώβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Με ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος μπορούν οι δικαιούχοι να αγοράσουν πετρέλαιο

Share

Ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (Diesel) αύριο (15.10.2025), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στις απαραίτητες διασταυρώσεις για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευχερής και απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, μέσω της ταυτοποίησης των δικαιούχων από την ΑΑΔΕ, είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία δεδομένα.

  • ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),
  • ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31-Diesel Heating premium») και
  • ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ