Επίδομα θέρμανσης: Με ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος μπορούν οι δικαιούχοι να αγοράσουν πετρέλαιο

Ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (Diesel) αύριο (15.10.2025), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στις απαραίτητες διασταυρώσεις για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευχερής και απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, μέσω της ταυτοποίησης των δικαιούχων από την ΑΑΔΕ, είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31-Diesel Heating premium») και

ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ