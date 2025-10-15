Πάνω από 2.000 προϊόντα με χαμηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Περί τα 2.000 προϊόντα με μειωμένες τιμές θα εμφανιστούν από σήμερα ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ.

Οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ έχουν προωθήσει στο γενικό γραμματέα Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, τον κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, όλες τις λίστες με τις μειώσεις των τιμών που τούς έχουν παράσχει οι προμηθευτικές τους εταιρείες, έχοντας προσθέσει και οι ίδιες ένα επιπλέον ποσοστό μείωσης που ποικίλει από προϊόν σε προϊόν. Tο εύρος των μειώσεων μπορεί να κυμαίνεται από 4% ως και 22%, όμως, η πλειονότητα των προϊόντων έχουν μειώσεις από 6% ως και 9%