Επίδομα θέρμανσης: Σε πόσες δόσεις θα γίνουν οι πληρωμές

Αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα MyΘερμανση μέσω της οποίας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου, με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. ευρώ, η οποία και θα ωφελήσει 1.200.000 πολίτες.

Επίσης, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση, περίπου το 60% του επιδόματος, ποσοστό που μεταφράζεται σε επίδομα ύψους από 100 έως 800 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, το οποίο μπορεί να φθάσει και τα 1.000 και 1.200 ευρώ για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από χαμηλές θερμοκρασίες.

