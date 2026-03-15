Επιδόματα: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Μαρτίου

Το συνολικό ποσό των 77.263.470,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.257 δικαιούχους για επιδόματα και εφάπαξ, στο διάστημα από 16 έως 20 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • Στις 16 Μαρτίου θα καταβληθούν 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • Στις 19 Μαρτίου θα καταβληθούν 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

Από 16 έως 20 Μαρτίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

