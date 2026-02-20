Όλες οι οφειλές και όλα τα επιδόματα σε μία οθόνη

Στα μέσα του έτους, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στις οικονομικές συναλλαγές με το Δημόσιο. Πρόκειται για μια ενιαία οικονομική πλατφόρμα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία και μόνο οθόνη όλες τις υποχρεώσεις και όλες τις παροχές ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης, βάζοντας τέλος στο σημερινό κατακερματισμένο τοπίο ενημέρωσης και πληρωμών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 12.400.620 ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2026. Η λειτουργία του προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2025, με στόχο να αποτελέσει τον ενιαίο ψηφιακό κόμβο για κάθε οικονομική εκκρεμότητα και κάθε παροχή που αφορά πολίτες και επιχειρήσεις.

Η νέα πύλη θα λειτουργεί στη λογική του gov.gr, που συγκέντρωσε σε μία πλατφόρμα τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Αντίστοιχα, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα συγκεντρώνει σε ένα ψηφιακό ταμπλό όλες τις οικονομικές συναλλαγές, προσφέροντας πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ