Ποια επιδόματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εφορίας

Ο «big brother» των επιδομάτων δεν είναι πια σενάριο. Το Ειδικό Μητρώο Επιδομάτων και Παροχών, που ετοιμάζεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε μια χρόνια παθογένεια της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής. Τα διάσπαρτα μητρώα, τις ελλιπείς διασταυρώσεις και τη θολή εικόνα για το συνολικό «πακέτο» παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Πρόκειται για ένα έργο πολυδαίδαλο ,το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά μέσα στο 2026 παρά την τεχνική δυσκολία που έχει ως έργο. Με το έργο αυτό το κράτος θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο ποιος παίρνει τι και γιατί.

Σήμερα, το Δημόσιο δίνει κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα που κοστίζουν πάνω από 13 δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να διαθέτει μία ενιαία, καθαρή εικόνα. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα σε ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα; Για να διαπιστωθεί τι λαμβάνει ένας πολίτης με συγκεκριμένο ΑΦΜ, απαιτείται χρόνος, έλεγχος, «ψάξιμο». Και συχνά… τύχη.

