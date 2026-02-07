Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
7
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια επιδόματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εφορίας

Share

Ο «big brother» των επιδομάτων δεν είναι πια σενάριο. Το Ειδικό Μητρώο Επιδομάτων και Παροχών, που ετοιμάζεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε μια χρόνια παθογένεια της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής. Τα διάσπαρτα μητρώα, τις ελλιπείς διασταυρώσεις και τη θολή εικόνα για το συνολικό «πακέτο» παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Πρόκειται για ένα έργο πολυδαίδαλο ,το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης  και αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά μέσα στο 2026 παρά την τεχνική δυσκολία που έχει ως έργο. Με το έργο αυτό το κράτος θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο ποιος παίρνει τι και γιατί.

Σήμερα, το Δημόσιο δίνει κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα που κοστίζουν πάνω από 13 δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να διαθέτει μία ενιαία, καθαρή εικόνα. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα σε ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ  που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα; Για να διαπιστωθεί τι λαμβάνει ένας πολίτης με συγκεκριμένο ΑΦΜ, απαιτείται χρόνος, έλεγχος, «ψάξιμο». Και συχνά… τύχη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode