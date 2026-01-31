Επιμελητήριο Ηλείας: Νέο εργαλείο οικονομικής διαφάνειας στα χέρια των επιχειρήσεων-μελών του

Σε μια εποχή όπου η ρευστότητα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες βιωσιμότητας για την επιχειρηματικότητα, το Επιμελητήριο Ηλείας προχώρησε σήμερα στην αποστολή εξατομικευμένης ενημέρωσης προς τα μέλη του, σχετικά με την ενεργοποίηση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (ΚΜΠ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να εποπτεύουν και να διαχειρίζονται το πιστωτικό τους προφίλ, αποκτώντας για πρώτη φορά πρόσβαση σε ισότιμη πληροφόρηση με αυτήν που διαθέτουν τα τραπεζικά ιδρύματα.

Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, κάθε επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να λάβει δωρεάν μια πλήρη και αναλυτική εικόνα του δανεισμού του, επαληθεύοντας προσωπικά την ορθότητα των στοιχείων που τηρούν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, τα οποία δύνανται να στερήσουν αδικαιολόγητα από μια υγιή επιχείρηση την προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης ή δανειοδότησης.

Αναφερόμενος στη νέα αυτή πρωτοβουλία ενημέρωσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κώστας Λεβέντης, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η πληροφορία αποτελεί δύναμη, ειδικά όταν αφορά την οικονομική εικόνα μιας επιχείρησης στην αγορά.

Για τα μέλη μας, η αξία αυτής της δυνατότητας είναι απτή: μπορούν πλέον να ελέγχουν οι ίδιοι, με δική τους πρωτοβουλία, εάν τα στοιχεία που τους αφορούν είναι ορθά, πλήρη και επικαιροποιημένα, προτού προσέλθουν σε διαπραγμάτευση με τράπεζα ή άλλον πιστωτή.

Μέχρι πρότινος, ο επιχειρηματίας μάθαινε συχνά για την πιστοληπτική του κατάσταση μόνο κατόπιν απόρριψης ενός αιτήματος δανειοδότησης. Σήμερα, με το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, η διαδικασία αυτή αντιστρέφεται.

Παρέχουμε στα μέλη μας την κατεύθυνση και την τεχνογνωσία να αναλάβουν τον έλεγχο, να γνωρίζουν ακριβώς την εικόνα που έχουν οι τράπεζες για αυτούς και να θωρακίσουν την αξιοπιστία τους.

Ως φορέας, παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να λειτουργούμε ως ο πλοηγός των επιχειρήσεων σε κάθε νέο ψηφιακό εργαλείο που βελτιώνει την καθημερινότητά τους και ενισχύει τη θέση τους στη σύγχρονη οικονομία».

Το Επιμελητήριο Ηλείας καλεί όλα τα μέλη του να αξιοποιήσουν τις αναλυτικές οδηγίες που έχουν αποσταλεί, προχωρώντας άμεσα στην έκδοση της προσωπικής τους πιστωτικής έκθεσης, και παραμένει στη διάθεσή τους για κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό το βήμα ψηφιακού και οικονομικού εκσυγχρονισμού.