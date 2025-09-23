Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Έκδοση ΚΥΑ Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (Προστίμων) στο Γ.Ε.ΜΗ. από 1η Ιανουαρίου 2026

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της εύρυθμης λειτουργίας της επιχειρηματικότητας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στη δημοσίευση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία καθορίζει για πρώτη φορά με σαφήνεια τα κριτήρια επιβολής και το ύψος των διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Με τη ρύθμιση αυτή τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προσαρμογής έως το τέλος του 2025, προκειμένου όλοι οι υπόχρεοι να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες, αποφεύγοντας έτσι την επιβολή προστίμων από 1η Ιανουαρίου 2026. Σχετική ενημέρωση παρέχει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Ειδικότερα στο ενημερωτικό αναφέρει:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η υπ.’ αρ. 46982/2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων επιβολής και ύψους των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 50 του ν. 4919/2022 στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λοιπά σχετικά θέματα» (Β’ 3542/08-07-2025), σύμφωνα με την οποία από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν κάνουν ορθή εφαρμογή των κανόνων και των υποχρεώσεων δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Ο χρόνος προσαρμογής που δίνεται από το Υπουργείο στα Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις, ξεκινά από σήμερα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να πραγματοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς δημοσιεύσεις και να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις, χωρίς να τους επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση.

Συγκεκριμένα θα πρέπει:

α) να προβούν στην εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/20222 ανήκουν στους υπόχρεους εγγραφής και δεν το έχουν πράξει έως σήμερα,

β) να προβούν σε κάθε καταχώριση που εκκρεμεί, η παράλειψη της οποίας επιφέρει την επιβολή προστίμου,

γ) να προβούν στις καταχωρίσεις για την παράλειψη των οποίων έχουν μπει σε αναστολή καταχώρισης,

δ) να αιτηθούν στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. τη διόρθωση λαθών που έκαναν με δική τους υπαιτιότητα κατά τη σύσταση της εταιρείας τους μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης ή στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις ή κατά την αυτόματη δέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου ή κατά την υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση πράξεων του άρθρου 25 του ν. 4919/2022.

ε) να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις που θα λάβουν είτε μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων είτε από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

Η επιβολή προστίμων τίθεται σε εφαρμογή από την 01 Ιανουαρίου 2026 και το ύψος τους κυμαίνεται ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης από 100 – 100.000 ευρώ.

Λόγοι επιβολής προστίμου αποτελούν:

Η παράλειψη ή η εκπρόθεσμη ή η μη σύννομη ή μη ορθή υποβολή αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η μη ορθή τήρηση των κανόνων κατά την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), η μη τήρηση των κανόνων αυτόματης δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και η μη αναγραφή στοιχείων στα έγγραφα της εταιρείας.

Η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί υποχρέωση υψίστης σημασίας για την επιχειρηματικότητα, καθώς πέραν της διασφάλισης της νόμιμης λειτουργίας των ίδιων των επιχειρήσεων και της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων (πιστωτών, προμηθευτών, πελατών, καταναλωτών, εργαζομένων, μετόχων κ.α.), το Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται με πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων και αποστέλλει κρίσιμες πληροφορίες σε άλλα Μητρώα, οι οποίες επιβάλλεται να είναι ορθές, σύννομες και επικαιροποιημένες.

Περισσότερες πληροφορίες: www.mcci.gr

‍Επιμελητήριο Μεσσηνίας