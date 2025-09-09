Επιμορφωτική Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου «Ιστορία, Γλώσσα, Πολιτισμός: Γέφυρες Μνήμης και Ταυτότητας – Διδακτικές προσεγγίσεις»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή ολοκληρώθηκε η επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Ιστορία, Γλώσσα, Πολιτισμός: Γέφυρες Μνήμης και Ταυτότητας – Διδακτικές προσεγγίσεις», που διοργανώθηκε από τη 2η Ενότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο κατάμεστο Αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών «Νικόλαος Πολίτης» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ70 της 2ης Ενότητας της ΔΙΠΕ Μεσσηνίας.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς και σύντομες τοποθετήσεις από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας Εκπ/σης Πελοποννήσου και Σύμβουλο Εκπ/σης Θεολόγων κ. Νικόλαο Χριστόπουλο, την Επόπτρια της ΔΙΠΕ Μεσσηνίας και Σύμβουλο ΕΑΕ κ. Μαρία Παρίση καθώς και από την Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας κ. Χριστίνα Λαδά, δίνοντας τον τόνο ενός ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην εκπαιδευτική πράξη και την ακαδημαϊκή έρευνα.

Στην πρώτη ενότητα των εισηγήσεων, ο κ. Μιχαήλ Πολυχρονόπουλος, Δρ. ΨχΠ και Σύμβουλος Εκπαίδευσης της 2ης Ενότητας της ΔΠΕ Μεσσηνίας, παρουσίασε το θέμα «Η Χαρτογράφηση της Μνήμης: Τοπογραφία και Ιστορικά Τοπόσημα στην Εκπαίδευση», αναδεικνύοντας τη σημασία της τοπικής ιστορίας και της βιωματικής προσέγγισης στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης. Για να δείτε την παρουσίαση, πατήστε εδώ .



Ακολούθησε ο κ. Νικόλαος Χριστόπουλος, Δρ. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, με εισήγηση για τη «Διδακτική αξιοποίηση της ιστορικής δραματοποίησης στην τάξη», παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη παιδαγωγική πρόταση βασισμένη στον «κύκλο της συνείδησης». Για να δείτε την παρουσίαση, πατήστε εδώ .

Στα αξιοσημείωτα της παρουσίασης η υλοποίηση ενός σύντομου θεατρικού δρώμενου με …πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό Γιάννη Δρίτσα:

Στη συνέχεια, ο κ. Νικόλαος Κουτσολίας, Δρ. Αρχαίας Ελληνικής Ιστοριογραφίας, μίλησε για τη «Διδακτική της Ιστορίας: Από την πλήξη στην ενεργή ενασχόληση», φωτίζοντας σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας που καθιστούν τη μαθησιακή εμπειρία πιο ελκυστική και ουσιαστική. Για να δείτε την παρουσίαση, πατήστε εδώ.



Η πρώτη θεματική ενότητα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της κ. Βασιλικής Αλεξοπούλου, Δρ. Φιλολογίας και Συμβούλου Εκπαίδευσης Φιλολόγων Δ.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας, η οποία παρουσίασε το θέμα «Από την κατανόηση στην παραγωγή λόγου: τα κειμενικά είδη ως βάση του γλωσσικού γραμματισμού», τονίζοντας τη σημασία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας στην εκπαίδευση. Για να δείτε την παρουσίαση, πατήστε εδώ .

Μετά από ημίωρο διάλειμμα, ακολούθησε η δεύτερη ενότητα εισηγήσεων ως εξής:

Η κ. Βασιλική (Βίκυ) Φλέσσα, κλασική φιλόλογος και γνωστή δημοσιογράφος, παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Η οικουμενικότητα και η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας», αναδεικνύοντας την αξία της ελληνικής ως φορέα πολιτισμού και πνευματικής συνέχειας. Για να δείτε την παρουσίαση, πατήστε εδώ .

Ο κ. Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμων, επικοινωνιολόγος και συγγραφέας, ανέπτυξε το θέμα «Η πολιτική ως παιδαγωγική λειτουργία», προσφέροντας μια στοχαστική προσέγγιση της πολιτικής όχι μόνο ως θεσμικής διαδικασίας, αλλά και ως πεδίου αγωγής και κοινωνικοποίησης.

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Καθηγητή κ. Θανάση Χρήστου, Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, με θέμα «Ο ορίζοντας της Ιστορίας στην εποχή της Νεωτερικότητας: Προκλήσεις και διακυβεύματα», η οποία εστίασε στις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και τις προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή για τη μελέτη και τη διδασκαλία της Ιστορίας.

Η ημερίδα άφησε στους συμμετέχοντες γόνιμο προβληματισμό, πλούσιο υλικό και νέες ιδέες προς αξιοποίηση στην καθημερινή διδακτική πρακτική!

Η θερμή ανταπόκριση των εκπαιδευτικών, η αλληλεπίδραση με τους/τις εισηγητές/τριες και η υψηλή ποιότητα των παρουσιάσεων ανέδειξαν για ακόμη μία φορά την αξία της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικής κοινότητας και πανεπιστημιακής έρευνας. Η εκδήλωση κατέστησε σαφές ότι η σύζευξη Ιστορίας, Γλώσσας και Πολιτισμού αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ταυτότητας, της μνήμης και της δημιουργικής διδασκαλίας. Η συνεργασία ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα δεν αποτελεί μόνον ευκαιρία επιμόρφωσης, αλλά θεμέλιο για τη διαμόρφωση μιας παιδείας ζωντανής, δημιουργικής, ρεαλιστικής και ουσιαστικής!

Με την ελπίδα ότι η σημερινή δράση θα αποτελέσει αφετηρία για νέες πρωτοβουλίες και ακόμη περισσότερες συνέργειες, ευχόμαστε η δυναμική που αναπτύχθηκε να συνεχίσει να εμπνέει, να ενώνει και να ενδυναμώνει τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη μαθησιακή και κοινωνική πραγματικότητα!