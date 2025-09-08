Ο Σπουδαίος Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το παιδί από τα Σεπόλια, μας δείχνει πως έλαβε καλές βάσεις από τους εξαιρετικούς γονείς του, αλλά και από τα κατηχητικό της ενορίας του που πήγαινε μικρός, όπως είπε παλαιότερα σε μια συνέντευξη του!
Ας μην ξεχνάμε πως στην πρώτη του βράβευση ως MVP στο ΝΒΑ, ο πρώτος που ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια ήταν ο Πανάγαθος Θεός!
Συνέχισε Γιάννη να μας εκπλήσσεις με τη μεγάλη σου καρδιά!
Όπως αναφέρει το «supersportsupdate», το μπόνους υπογραφής των 25 εκατ. δολαρίων δεν θα πάει στον προσωπικό του λογαριασμό, αλλά σε δράσεις που αλλάζουν ζωές.
10 εκατ. $ για εκπαίδευση & υποτροφίες σε νέους σε Μιλγουόκι και Αθήνα
5 εκατ. $ για νέα αθλητικά κέντρα και χώρους άθλησης σε γειτονιές που το χρειάζονται
5 εκατ. $ για υγειονομική περίθαλψη σε Νιγηρία και Ελλάδα
5 εκατ. $ για προγράμματα σίτισης, σχολικά γεύματα & τράπεζες τροφίμων