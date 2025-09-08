Ο Σπουδαίος Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το παιδί από τα Σεπόλια, μας δείχνει πως έλαβε καλές βάσεις από τους εξαιρετικούς γονείς του, αλλά και από τα κατηχητικό της ενορίας του που πήγαινε μικρός, όπως είπε παλαιότερα σε μια συνέντευξη του!