Επίσκεψη Λιθουανών στελεχών LEADER στο Λεωνίδιο – Ανταλλαγή εμπειριών και γεύσεων

Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το Λεωνίδιο υποδέχθηκε 38 στελέχη που απασχολούνται στα προγράμματα LEADER από τη Λιθουανία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Η επίσκεψη οργανώθηκε με τη συνεργασία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., η οποία ανέλαβε την ξενάγηση των συμμετεχόντων σε τέσσερις επενδύσεις της περιοχής που έχουν υλοποιηθεί ή εκσυγχρονιστεί μέσω του προγράμματος LEADER.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους επενδυτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και ανέδειξαν τη σημασία του προγράμματος LEADER στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Σε κάποιες από τις επισκέψεις, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν επιτόπου τοπικές γεύσεις και προϊόντα, απολαμβάνοντας την αυθεντικότητα και την ποιότητα της αρκαδικής παραγωγής.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ένα ελαφρύ γεύμα που παρατέθηκε από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας και γαστρονομίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. συνεχίζει να προάγει τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενισχύοντας τον ρόλο του προγράμματος LEADER ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.