Επίσκεψη Μανώλη Μάκαρη στην υπό κατασκευή  σήραγγα της παράκαμψης Πεταλιδίου – “Αδιανόητο να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη το αναγκαίο έργο Τζάνε – Καλαμάκι”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Μανώλης Μάκαρης, επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος», επισκέφθηκε την υπό κατασκευή σήραγγα της παράκαμψης Πεταλιδίου, το τελευταίο και πιο κρίσιμο τμήμα του έργου Τζάνε – Καλαμάκι.

Το έργο ξεκίνησε το 2013 με στόχο την αποσυμφόρηση του Πεταλιδίου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Ανατολική Πυλία και την συντόμευση της οδικής διαδρομής Ριζόμυλος-Κορώνη. Δώδεκα χρόνια μετά, παραμένει ανολοκλήρωτο. Καθυστερήσεις, παρατάσεις και τροποποιήσεις έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία στην τοπική κοινωνία.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» έχει θέσει επανειλημμένα το θέμα, ακόμα και στην χτεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής, απαιτώντας απαντήσεις για τις ευθύνες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Σε προηγούμενη επίσκεψή του ο Μανώλης Μάκαρης είχε διαπιστώσει ότι οι εργασίες είχαν σταματήσει. Σήμερα σημείωσε ότι το έργο διάνοιξης της σήραγγας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο με επανεκκίνηση στη βόρεια απόληξη και αναμονή για επανεκκίνηση στη νότια απόληξη αυτής λόγω προβλήματος καταπτώσεων.

Ο ίδιος δήλωσε: «Είναι αδιανόητο ένα τόσο κρίσιμο έργο για τη Μεσσηνία να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η περιφερειακή αρχή οφείλει να παρουσιάσει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Απαιτείται πλήρης διαφάνεια για την πορεία και το πραγματικό ποσοστό ολοκλήρωσης. Η παράταξή μας παρακολουθεί στενά την πρόοδο και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση μέχρι την τελική παράδοση του έργου, που θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα στη Μεσσηνία».