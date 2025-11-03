Επίσκεψη Μανώλη Μάκαρη στο Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθόπολης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος», Μανώλης Μάκαρης, επισκέφθηκε το Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθόπολης, ένα πολύπαθο έργο που, πέντε χρόνια μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, παραμένει ανολοκλήρωτο.

Κατά την επίσκεψή του, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κοινότητας Μαραθόπολης κ. Κωνσταντίνο Παντελή, καθώς και με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Όλοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την πορεία και την ποιότητα του έργου, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν θα πρέπει να παραδοθεί στη σημερινή του κατάσταση.

Η προγραμματική σύμβαση για το έργο υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2020, με αρχική προθεσμία περαίωσης Δεκέμβριο 2022, ενώ δόθηκε παράταση έως Αύγουστο 2023. Παρά ταύτα, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και παρουσιάζει τεχνικές αστοχίες και ζημιές σε κρίσιμα σημεία, όπως ο προσήνεμος μώλος.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2021, κατά επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι αλιείς τον είχαν προειδοποιήσει για τα προβλήματα του έργου – με τον ίδιο να απαντά χαμογελώντας και να «βάζει στοίχημα για μια μπύρα» πως όλα θα πάνε καλά.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» φέρνει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2025, ώρα 16:00, ζητώντας:

1.Πλήρη ενημέρωση για το στάδιο υλοποίησης του έργου, τις καθυστερήσεις, τις αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη αλλά και το συνολικό κόστος του έργου.

2.Άμεσο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

3.Να διευκρινιστούν και να απαντηθούν τα ζητήματα που τέθηκαν από τον πρόεδρο της Κοινότητας, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Μαραθόπολης τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνεδρίαση. Ενδεικτικά αναφέρω την ανεπαρκή θωράκιση του προσήνεμου μώλου και την συσσώρευση άμμου στη λιμενολεκάνη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση δια ζώσης ή διαδικτυακά, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία.

Η Μαραθόπολη, οι αλιείς και οι κάτοικοι αξίζουν ένα πραγματικά ολοκληρωμένο, λειτουργικό και ασφαλές αλιευτικό καταφύγιο που θα στηρίξει την τοπική οικονομία και την αλιευτική δραστηριότητα.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης

«Πρώτα η Πελοπόννησος»