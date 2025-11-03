Ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη στην Τρίπολη – Δημήτρης Πτωχός: «Η προετοιμασία και η συνεννόηση μετατρέπουν τη συνεργασία σε αποτέλεσμα»

Τη σημασία της ετοιμότητας, του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, κατά την ευρεία συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στην Τρίπολη, με πρωτοβουλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων αρχών και φορέων, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και είχε ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του συντονισμού ενόψει της χειμερινής περιόδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κατά τη δήλωσή του, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων, σημειώνοντας: «Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Πτωχό, πραγματοποιούμε σήμερα το συντονιστικό της Περιφέρειας με δύο βασικούς άξονες: την αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου και την προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο, ιδίως για τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις χιονοπτώσεις. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για ό,τι έκτακτο προκύψει τους επόμενους μήνες».

Ο Υπουργός ευχαρίστησε την Περιφέρεια, τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία κατά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο, επισημαίνοντας ότι «χρόνο με τον χρόνο, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας γίνεται όλο και πιο ισχυρός, χάρη στον συντονισμό και τη συνέργεια όλων».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις, τόνισε ότι τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε αρμοδιότητες, κρίσιμες υποδομές, χρήση επίσημων προγνώσεων, διαθεσιμότητα εξοπλισμού και συνεργασία φορέων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη σαφούς κατανομής ευθυνών μεταξύ Περιφερειών και Δήμων και στη διαρκή επικαιροποίηση των λιστών κρίσιμων υποδομών (νοσοκομεία, σχολεία κ.λπ.), ενώ υπογράμμισε πως όλες οι υπηρεσίες πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στις επίσημες προγνώσεις της ΕΜΥ.

«Η αποτελεσματική συνεργασία όλων –Περιφερειών, Δήμων, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΣΕ και παραχωρησιούχων– είναι προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδιασμού και την άμεση ανταπόκριση σε κάθε κρίση», κατέληξε ο Υπουργός.

Στην παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, καλωσόρισε τον Υπουργό και ανέδειξε τη σημασία της κοινής δράσης: «Θέλω να καλωσορίσω στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη. Έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν ότι η Πελοπόννησος είναι μια “ευάλωτη” Περιφέρεια. Εργαζόμαστε όμως με συνέπεια –επιστημονικά και επιχειρησιακά– για να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο ετοιμότητας και να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στις κρίσιμες στιγμές που, όσο κι αν ευχόμαστε να αργήσουν, δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε».

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η συνεργασία με το Υπουργείο είναι εξαιρετική, ενώ επεσήμανε πως η συμμετοχή βουλευτών, δημάρχων, αντιδημάρχων, εκπροσώπων σωμάτων ασφαλείας και φορέων αποδεικνύει τη συλλογική βούληση για συντονισμένη δράση. «Στις δύσκολες στιγμές κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του· νικητής είναι αυτός που λειτουργεί συντονισμένα, με συνεργασία και ετοιμότητα», τόνισε.

Ο κ. Πτωχός ενημέρωσε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο καθαρισμών ρεμάτων και συντήρησης αντιπλημμυρικών υποδομών, καθώς οι εργασίες ξεκίνησαν νωρίς και οργανωμένα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα νέο σημαντικό έργο για την ενίσχυση της πυροπροστασίας: «Με αφορμή την παρουσία του Υπουργού, ανακοινώνω την εγκατάσταση 35 νέων υδατοδεξαμενών, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πρόκειται για 30 δεξαμενές χωρητικότητας 50 κυβικών μέτρων και 5 δεξαμενές χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων».

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης τόνισε: «Η Πολιτική Προστασία για εμάς είναι έργο 365 ημερών. Μπορεί τυπικά να χωρίζεται σε περιόδους, αλλά οι άνθρωποι, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις παραμένουν ίδιες και υψηλές. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό για τη συνεργασία και την παρουσία του σήμερα εδώ, σε μια σύσκεψη που επιβεβαιώνει πως η προετοιμασία και η συνεννόηση μπορούν να σώσουν ζωές, περιουσίες και υποδομές».

Στη σύσκεψη, μετείχαν ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, οι Βουλευτές, Κορινθίας κ. Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη, Μεσσηνίας κ. Περικλής Μαντάς, ο Γενικός Διευθυντής Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κ. Βαγγέλης Γκουντούφας, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας κ. Λάμπρος Τζούμης, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Π.Σ. Χρήστος Πλατάς, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, Υποστράτηγος Π.Σ. Βασίλειος Σολδάτος, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων και εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.