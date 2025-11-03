Επίσκεψη σχολείου από το Πλοϊέστι Ρουμανίας στην Καλαμάτα Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “AI – Working Tool for the Innovation and Knowledge of the European Interculturality”, το Εθνικό Παιδαγωγικό Κολλέγιο “Queen Marie” του Πλοϊέστι (Ρουμανία) επισκέφθηκε το 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία που ξεκίνησε με την επίσκεψη δύο εκπαιδευτικών του 3ου ΓΕΛ στο σχολείο του Πλοϊέστι.

Η ρουμανική αποστολή, αποτελούμενη από 12 μαθητές και μαθήτριες με δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς, καθώς και τέσσερις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε δραστηριότητες job shadowing, έλαβε μέρος σε πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και εμπειρίες σε θέματα εκπαιδευτικής καινοτομίας, τεχνητής νοημοσύνης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η επίσκεψη στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας. Εκεί τα μέλη της αποστολής υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος παρουσίασε το όραμα του Δήμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την εκπαιδευτική εξωστρέφεια. Σημαντική συμβολή είχε επίσης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ηλίας Κουτίβας για την υποστήριξή του στην προετοιμασία της επίσκεψης. Τα παιδιά συνόδευσαν η διευθύντρια κα. Κυλιντηρέα και η εκπαιδευτικός Λέττα Παναγιωτοπούλου.

Η δράση αυτή επισφράγισε τη διαρκή συνεργασία των δύο σχολείων και ενίσχυσε τους δεσμούς φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης ανάμεσα στις εκπαιδευτικές κοινότητες της Καλαμάτας και του Πλοϊέστι, με κοινό όραμα τη διάχυση της γνώσης, της καινοτομίας και του ευρωπαϊκού πνεύματος.