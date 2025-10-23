Βαριά πρόστιμα για όσες επιχειρήσεις «ξεχνούν» το ΓΕΜΗ

Με πρόστιμα που θα φτάνουν μέχρι τις 100.000 ευρώ θα τιμωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι επιχειρήσεις που δεν δημοσιεύουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους καταστάσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς στις 31 Δεκεμβρίου τελειώνει η σχετική «περίοδος χάριτος» που είχε δώσει το υπουργείο Ανάπτυξης για να κλείσουν οι όποιες εκκρεμότητες των επιχειρήσεων χωρίς να τους επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. Μάλιστα, από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα επιβληθούν αυτομάτως τα προβλεπόμενα πρόστιμα σε όσες υπόχρεες επιχειρήσεις δεν έχουν δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή καταχώρισης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος σε όσες υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και ορθότητά τους.

Τόσο τα πρόστιμα για τη μη υποβολή οικονομικών καταστάσεων όσο και τα υπόλοιπα που αφορούν σε άλλες παραβάσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου θα διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου θα τριπλασιάζεται.

