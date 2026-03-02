Επιτέλους ουσιαστικές κινήσεις για να δρομολογηθεί το Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα | Μελέτη έρευνας κυκλοφορίας | Σε προχωρημένο στάδιο οι μελέτες χάραξης & οδοποιίας | Τι σημείωσε ο Π. Παπανικόλας (video)

Επιτέλους γίνονται ουσιαστικές κινήσεις για να δρομολογηθεί το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, ένας οδικός άξονας που αποτελεί την πλέον κορυφαία αναγκαιότητα για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, ολοκληρώνοντας έτσι και το λεγόμενο οδικό “δαχτυλίδι”. Από σήμερα ξεκίνησε με βάση την πρωτοβουλία της “Ολυμπίας Οδού” μια σημαντική μελέτη για την έρευνα κυκλοφορίας με τη μέθοδο των συνεντεύξεων παρά την οδό (RSS), σε επιλεγμένες θέσεις (κοντά σε Επιτάλιο, Νεοχώρι και Κοπανάκι) κατά μήκος της Εθνικής Οδού Πύργου – Κυπαρισσίας – Τσακώνας και η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 από 07:00 έως 19:00. (δείτε αναλυτικά εδώ). Στο πλαίσιο της όλης ενημέρωσης για τα όσα εξελίσσονται ήταν άκρως χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση BEST στην Αναστασία Μάντζαρη και την εκπομπή “Τι λες τώρα” ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της “Ολυμπίας Οδού” Παναγιώτης Παπανικόλας. Ο κ. Παπανικόλας διευκρίνησε την σημασία των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής για τη μελέτη κόστους-οφέλους και την επικαιροποίηση των προηγούμενων δεδομένων (υπήρχαν πριν το 2012) και παράλληλα ανέφερε πως είναι σε προχωρημένο στάδιο οι μελέτες χάραξης και οδοποιίας, με εξαίρεση το πέρασμα από την πειροχή του Καϊάφα. Εκεί είναι σε συζητήσεις το Υπουργείο Υποδομών με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την προκεινόμενη λύση και μόλις υπάρξει και η τελική απόφαση στα πρτεινόμενα σενάρια τότε θα φύγει ο φάκελος του έργου με όλα τα στοιχεία γαι την αρμόδια Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Περίπου ένα χρόνο θα χρειαστούν οι τελικές εγκρίσεις από την Ευρώπη. Πάντως είναι δεδομένα πως πλέον έχουμε έναν συγκεκριμένο βηματισμό.

