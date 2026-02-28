Διεξαγωγή έρευνας κυκλοφορίας (RSS) στην Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας-Τσακώνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο μελετών για την κατασκευή του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, θα πραγματοποιηθεί έρευνα κυκλοφορίας με τη μέθοδο των συνεντεύξεων παρά την οδό (RSS), σε επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος της Εθνικής Οδού Πύργου – Κυπαρισσίας – Τσακώνας από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 από 07:00 έως 19:00.

Οι συνεντεύξεις θα διαρκούν ελάχιστα λεπτά και για την ομαλή διεξαγωγή τους θα συνδράμουν τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας. Για τις ανάγκες της έρευνας θα εγκατασταθούν αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα (λάστιχα) και κάμερα για τη μέτρηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Τα εξαγόμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και θα διαγραφούν μετά το πέρας της καταμέτρησης και των σχετικών ελέγχων ορθότητας των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η έρευνα θα διεξαχθεί από την εταιρεία «POLINDE Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί», οι ερευνητές της οποίας θα ενημερώνουν επιγραμματικά τους οδηγούς για τη διαδικασία της έρευνας.

Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να πάρουν μέρος στην έρευνα ακολουθώντας τις οδηγίες της Τροχαίας που θα τους οδηγεί στα οριοθετημένα σημεία, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις εν λόγω περιοχές.