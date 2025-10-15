Επιτυχίες των αθλητών του ΝΑΣΚ Αίολος στην Α’ Φάση του Κυπέλλου Νοτίου Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην Α’ Φάση του Κυπέλλου Νοτίου Ελλάδας η οποία πραγματοποιήθηκε στην Νεάπολη Βοιών στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2025. Οι αθλητές του Συλλόγου μας πέτυχαν για άλλη μια φορά σημαντικές διακρίσεις. Στην κατηγορία ILCA 4 κορίτσια η Μανωλοπούλου Δανάη κατέκτησε την 1η θέση και η Τρουπάκη Μαρία την 2η θέση. Στην κατηγορία ILCA 4 αγόρια ο Πατικόπουλος Δημήτριος κατέκτησε την 1η θέση και ο Λημνιός Ιωάννης την 2η θέση.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον αθλητή Γεωργακόπουλο Φοίβο που σε έναν πολύ απαιτητικό αγώνα με πολλές δύσκολες κούρσες κατέκτησε στην κατηγορία Optimist αγόρια under 13 την 3η θέση. Επίσης βραβεύτηκε ως μικρότερος αθλητής που συμμετείχε στην διοργάνωση ο αθλητής μας Λεβεντόπουλος Ίωνας.

Η αποστολή του συλλόγου μας αποτελείτο από τους παρακάτω αθλητές: Πατικόπουλος Παναγιώτης, Γεωργακόπουλος Φοίβος, Τσιμπούρης Χρήστος, Χαραλαμπάκης Σπύρος, Γιαννόπουλος Θεόδωρος, Λεβεντόπουλος Ίωνας, Ρήγας Νικόλαος, Φατούρου Ιωάννα, Σαπάκος Γεώργιος, Λήμνιος Φίλιππος, Οικονομάκος Παναγιώτης, Σιαφάκας Αριστοτέλης, Τρουπάκη Μαρία, Πατικόπουλος Δημήτριος, Λημνίος Ιωάννης, Μπούρας Παναγιώτης, Μανωλοπούλου Δανάη, Κολινιάτη Δήμητρα.

Την αποστολή συνόδευσαν ο προπονητής του Συλλόγου μας Γεώργιος Τσακάκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Χάρης Βγενής, τα μέλη Δ.Σ. Γιώργος Γιαννόπουλος, Κατερίνα Νινιού και Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος, καθώς και οι γονείς Γιώργος Χαραλαμπάκης και Γιάννης Φατούρος.

Οι αθλητές μας ανανεώνουν το ραντεβού τους με τον υγρό στίβο το επόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου στον 3ο OPEN Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα Ναυαρίνο 2025 στην Πύλο, καθώς και στην Β’ Φάση του Κυπέλλου Νοτίου Ελλάδας τον Νοέμβριο στις Σπέτσες.