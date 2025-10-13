Τελευταία Νέα
Επιτυχημένη μία ακόμα αγορά τοπικών προϊόντων Ταϋγέτου στο Λαδά

Εκατοντάδες φίλοι του Ταϋγέτου επισκέφθηκαν την Κοινότητα Λαδά, το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου 2025, ψώνισαν τοπικά προϊόντα του χωριού και της περιοχής και διασκέδασαν, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Λαδαίων.

cd5c7f68 fad2 4b99 82c9 6a597b6478f1

Στην Κοινότητα Λαδά βρέθηκε και ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τον Πρόεδρο της Κοινότητας αλλά και τα δραστήρια μέλη του Συλλόγου για τη διοργάνωση, ενώ ενημέρωσε για έργα και παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και μέσα από την υλοποίηση της ΟΧΕ Ταϋγέτου.

ecf033dd b630 4675 92ef 60e3235bf27d

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν ρίγανη, κάστανα, πατάτες, χειροποίητα ζυμαρικά, μέλι, ψωμί ζυμωτό κ.ά.

ce12e29a 7314 4173 8f63 a5b979a9f250

Σημειώνεται ότι στην πλατεία του Λαδά στήθηκε παραδοσιακό γλέντι από την Τοπική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Λαδαίων, με ζωντανή μουσική.

