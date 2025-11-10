Επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε εκτροφή αιγοπροβάτων στην Ανδρούσα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε εκτροφή αιγοπροβάτων στην περιοχή Ανδρούσας του Δήμου Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν τεθεί σε επιφυλακή για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου και έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα τα οποία είναι:

Ορισμός ζώνης ελέγχου της νόσου ακτίνας 20 χλμ. από τη μολυσμένη εκμετάλλευση η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Μεσσήνης, Καλαμάτας, Πύλου, Οιχαλίας και Τριφυλίας.

Απαγόρευση μετακίνησης των ζώων των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής, με εξαίρεση τη μετακίνηση για άμεση σφαγή σε σφαγείο εντός της ζώνης.

Ο ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Πρόκειται για νόσημα με μεγάλη σημασία για την κτηνοτροφία γιατί προκαλεί μείωση της παραγωγής, απώλειες στα ζώα και επιφέρει λήψη υγειονομικών μέτρων με απαγορεύσεις μετακινήσεων ζώων.

Ο καταρροϊκός πυρετός είναι σοβαρότατο νόσημα που οφείλεται σε ιό ο οποίος μεταδίδεται στα ζώα αποκλειστικά από ένα είδος μικρού εντόμου (αιματοφάγα κουνούπια του γένους culicoides) που ζει στα σκοτεινά και υγρά σημεία του στάβλου. Μολύνονται πρόβατα, αίγες, βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά, αλλά συνήθως το νόσημα εκδηλώνεται μόνο στα πρόβατα.

Είναι νόσημα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν την κτηνιατρική υπηρεσία σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων στα ζώα τους που είναι:

υψηλός πυρετός

ερυθρότητα στο στόμα και τα ρουθούνια

πρήξιμο στο πρόσωπο και κάτω από το σαγόνι

σιαλόρροια

βλεννοπυώδες έκκριμα από τη μύτη που φράζει τα ρουθούνια

επιπεφυκίτιδα και δακρύρροια

δυσκολία στήριξης του ζώου.

Αποβολή ή γέννηση θνησιγενών αμνών

Απίσχναση

Εάν δεν συμβεί θάνατος μέσα σε χρονικό διάστημα 8-10 ημερών το ζώο αναρρώνει με συμπτώματα απώλεια μαλλιού, στειρότητα και καθυστερημένη ανάπτυξη.

Για την αποφυγή της εξάπλωσης του καταρροϊκού πυρετού θα πρέπει σε όλες τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και βοοειδών να ληφθούν αμέσως προληπτικά μέτρα τα οποία είναι:

εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σε όλα τα ευαίσθητα είδη ζώων (πρόβατα, αίγες και βοοειδή)

ψεκασμός των στάβλων με κατάλληλα εντομοκτόνα 1 φορά την εβδομάδα με ιδιαίτερη επιμονή στα υγρά σημεία (π.χ. γύρω από τις ποτίστρες)

αποφυγή της βοσκής αργά το απόγευμα, όταν υπάρχει έξαρση στα τσιμπήματα των κουνουπιών

εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού με εμβόλια που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους.

Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση αιγοπροβάτων και βοοειδών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και έγγραφη άδεια.

Περισσότερες πληροφορίες στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.