Επιβολή δασμών σε αγορές από shein και temu από το 2026

Ανατροπή στο καθεστώς που μέχρι σήμερα άφηνε τα μικρά δέματα να μπαίνουν στην Ευρώπη χωρίς τελωνειακή επιβάρυνση φέρνει η πολιτική συμφωνία των υπουργών Οικονομικών στο πρόσφατο Ecofin. Από το 2026, οι χώρες της Ε.Ε. προετοιμάζονται να εφαρμόσουν δασμούς ακόμη και σε αποστολές αξίας κάτω των 150 ευρώ — δηλαδή σε εκείνα τα πακέτα που φτάνουν κατά εκατομμύρια από πλατφόρμες τρίτων χωρών, κυρίως από την Κίνα.

Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι το νέο καθεστώς οριστικοποιήθηκε πλήρως, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα μιας μεταβατικής περιόδου έως το 2028, οπότε και αναμένεται να λειτουργήσει το ενιαίο ευρωπαϊκό τελωνειακό σύστημα. Ως τότε, η επιβολή δασμών στα μικροδέματα θα λειτουργήσει ως προσωρινό πλαίσιο για τη μείωση των στρεβλώσεων που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια.

