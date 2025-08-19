Έρχεται διπλό κίνητρο για επενδύσεις σε κατοικίες: Νέα κλίμακα και φορολογικά “δώρα”

Παρεμβάσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων από ενοίκια και “ρεκτιφιέ” στα κίνητρα για την επιστροφή κλειστών ακινήτων στην αγορά αναμένεται να περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ με στόχο την αύξηση της προσφοράς ακινήτων και την “τιθάσευση” των τιμών πώλησης αλλά και των ενοικίων.

Ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα σημαίνει υψηλότερη καθαρή απόδοση για όσους σκέφτονται να επενδύσουν είτε για την αγορά είτε για την ανακαίνιση ακινήτων με στόχο την ενοικίασή της. Από την άλλη, τα κίνητρα για το άνοιγμα κλειστών ακινήτων αναμένεται να γίνουν πιο ελκυστικά για όσους θα αποφασίσουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους για μακροχρόνια μίσθωση.

Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για λύσεις άμεσου αποτελέσματος στο “μέτωπο” του στεγαστικού και στον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο. Η παρέμβαση στην φορολογική κλίμακα αναμένεται να αφορά σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ.

