Μόνιμη ψηφιακή επιτήρηση και όχι «σκούπες» ελέγχων ανά τρίμηνο. Αυτό φέρνει από τον Μάρτιο το νέο Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων, μια πλατφόρμα που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα. Στο σύστημα έχουν ήδη συγκεντρωθεί στοιχεία για περίπου 10 εκατομμύρια οχήματα και τους ιδιοκτήτες τους, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ για κάθε πινακίδα. Το μήνυμα είναι σαφές: τέλος στον κατακερματισμό στοιχείων, τέλος στις αποσπασματικές διασταυρώσεις, τέλος στην άγνοια.

Η φιλοσοφία αλλάζει. Μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι για ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη ή ληγμένα ΚΤΕΟ γίνονταν περιοδικά με μαζικές διασταυρώσεις και αποστολή ειδοποιητηρίων. Πλέονο έλεγχος γίνεται διαρκής. Το σύστημα θα «βλέπει» σε πραγματικό χρόνο αν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αν έχει περάσει ΚΤΕΟ και αν υπάρχουν διοικητικές παραβάσεις. Η εικόνα θα είναι συνεχώς επικαιροποιημένη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Στην καρδιά της νέας δομής βρίσκεται η διαλειτουργικότητα. Το Ενιαίο Μητρώο συνδέεται με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την ΑΑΔΕ, τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, τις ασφαλιστικές εταιρείες, το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Μητρώο Πολιτών. Ολα τα δεδομένα που μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτα σε διαφορετικές βάσεις συγκεντρώνονται σε μία κεντρική υποδομή. Κάθε όχημα αποκτά πλήρες ψηφιακό αποτύπωμα: αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, κατηγορία, κυβισμός, καύσιμο, ημερομηνία πρώτης άδειας, κατάσταση κυκλοφορίας, στοιχεία ιδιοκτήτη και ιστορικό μεταβολών.