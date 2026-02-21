Μόνιμη ψηφιακή επιτήρηση και όχι «σκούπες» ελέγχων ανά τρίμηνο. Αυτό φέρνει από τον Μάρτιο το νέο Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων, μια πλατφόρμα που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα. Στο σύστημα έχουν ήδη συγκεντρωθεί στοιχεία για περίπου 10 εκατομμύρια οχήματα και τους ιδιοκτήτες τους, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ για κάθε πινακίδα. Το μήνυμα είναι σαφές: τέλος στον κατακερματισμό στοιχείων, τέλος στις αποσπασματικές διασταυρώσεις, τέλος στην άγνοια.