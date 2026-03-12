9 στους 10 οδηγούς κόβονται με αυτό το σήμα -Τι σημαίνει, γιατί κανείς δεν το γνωρίζει

Τελευταία Νέα
Πολλοί οδηγοί συναντούν πινακίδες και οδικά σήματα χωρίς να γνωρίζουν με ακρίβεια τη σημασία τους, παρά το γεγονός ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας παρέχει σαφείς οδηγίες για κάθε σήμανση.

Η πραγματικότητα είναι ότι, ενώ κάθε οδηγός οφείλει να γνωρίζει τα σήματα σύμφωνα με τον νόμο, πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν επαρκώς τι ακριβώς προβλέπει μεγάλη μερίδα των σημάνσεων που βρίσκονται στους ελληνικούς δρόμους.

Πολλές πινακίδες είναι σχετικά σπάνιες, καθώς τοποθετούνται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία ή τμήματα του οδικού δικτύου που ένας οδηγός μπορεί να μην συναντά στις καθημερινές του διαδρομές, με αποτέλεσμα να παραμένουν άγνωστες σε πολλούς χρήστες των ελληνικών δρόμων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr

