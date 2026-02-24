Έρχεται «μπλόκο» στα social media για παιδιά έως 15 ετών – Τι προβλέπεται για ανήλικους, γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικά δίκτυα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απαγόρευση της χρήσης των social media σε ανήλικους έως 15 ετών, με το σχετικό νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση να σχεδιάζεται να κατατεθεί στη Βουλή τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Το «κλειδί» για την απαγόρευση των social media είναι η εφαρμογή του Kids Wallet, που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ το σχέδιο της κυβέρνησης το έχουν επεξεργαστεί τρία υπουργεία. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Δικαιοσύνης και το Υγείας, υπό την εποπτεία του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη την Πέμπτη (26.02.2026), ενώ είναι πιθανό να διοργανωθεί και μία ειδική εκδήλωση για το θέμα αυτό.

Τη νομοθετική ρύθμιση είχε προαναγγείλει ο Κ. Μητσοτάκης από το Νέο Δελχί, τονίζοντας ότι η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τους κινδύνους του διαδικτύου αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ