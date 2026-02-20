Την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά ως 15 ετών ετοιμάζει η κυβέρνηση

Το νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων έως 15 ετών στα social media αναζητά η κυβέρνηση ώστε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Τις προθέσεις της κυβέρνησης έδειξε χθες ο κ. Μητσοτάκης, κατά την παρέμβαση του στο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη που διεξήχθη στο Δελχί. «Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου», τόνισε και συμπλήρωσε πως σύντομα «η Ελλάδα θα ανακοινώσει τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η κυβέρνηση σχεδιάζει μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο

Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε από την Ινδία και στις 3 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί μία ακόμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων προκειμένου να συζητηθούν όλες οι παράμετροι και που θα οδηγήσουν στις τελικές αποφάσεις. «Ζητούμενα είναι η αποτελεσματικότητα και η νομική ασφάλεια» σημειώνει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος στο iefimerida.gr εξηγώντας την πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Η απαγόρευση δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στους ευρωπαϊκούς κανόνες για την ελεύθερη αγορά και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν διαβουλεύσεις και με τις Βρυξέλλες προκειμένου να διασφαλιστεί πως το τελικό σχέδιο δεν θα ανατραπεί. Η βασική ιδέα που διατρέχει το κυβερνητικό σχέδιο είναι η προστασία της ανηλικότητας, σύμφωνα με άλλη πηγή. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είναι ένα παιδαγωγικό μέτρο και όχι μία διοικητική πράξη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ