Έρχεται νέα αύξηση στις ευρωπαϊκές τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος

Από ρεκόρ σε ρεκόρ οδεύουν οι τιμές του κρέατος μοσχαριού στη Γερμανία (τη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης) -την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα ήδη καταγράφεται αύξηση έως και 20% σε σχέση με πέρσι.

Σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2023, η αύξηση τιμών κρέατος από μοσχάρι κατά 50% στη Γερμανία, πολύ πάνω από το γενικό ποσοστό πληθωρισμού, σημειώνει δημοσίευμα της Handelsblatt. Οι τιμές καταναλωτή στα κρεοπωλεία και τα σούπερ μάρκετ είναι πολλές φορές υψηλότερες, με τις τιμές ανά κιλό από 40 έως πάνω από 50 ευρώ για τις μοσχαρίσιες μπριζόλες καλής ποιότητας να μην αποτελούν εξαίρεση.