Έρχεται νέα δέσμη μέτρων για το στεγαστικό πριν το τέλος του 2025

Άλλο ένα πακέτο μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης στη στέγαση προανήγγειλε χθες (16.11.25), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε λεφτά στην άκρη για να γίνουμε κακοί», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας επίσης ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τα δημοσιονομικά όρια, «γιατί αν ξεπεράσουμε τα όρια αυτά θα μπούμε πάλι σε επιτήρηση». Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι «αυτόν τον μήνα επιστρέφει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στην Ευρώπη, ένα ενοίκιο πίσω στους ενοικιαστές, στους συνταξιούχους γίνεται μια χειρονομία στο μέτρο των δυνατοτήτων, τα 250 ευρώ, οι ένστολοι επίσης έχουν μια ειδική στήριξη με βάση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και από 1η Ιανουαρίου θα εφαρμοστούν τα μέτρα ανακούφισης τα οποία παρουσιάστηκαν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη και είναι ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Εκείνο που μπορώ να σας πω, είναι ότι ο πρωθυπουργός, προτού κλείσει το έτος φαντάζομαι, θα παρουσιάσει και μια πρόσθετη δέσμη μέτρων σε σχέση με το στεγαστικό, μια σειρά θετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του πράγματι οξυμένου στεγαστικού προβλήματος».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ