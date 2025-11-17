Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να προσέξουν όσοι υποβάλλουν αιτήσεις

Σε πάνω από 550.000 ανέρχονται όσοι πολίτες έχουν υποβάλλει έως σήμερα (17.11.25) αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2025. Παρόλα αυτά, το 50% των δυνητικά δικαιούχων έχει σπεύσει να «κλειδώσει» το επίδομα, ανεξαρτήτως του ποσού που δικαιούται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου το 70% των αιτήσεων αφορά την επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης, την πιο διαδεδομένη μορφή ενίσχυσης.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η προκαταβολή του επιδόματος φθάνει το 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι για τη σεζόν 2024-2025 και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ