Έρχεται νέο μπαράζ πλειστηριασμών: Στο e-σφυρί διαμερίσματα και οικόπεδα

Από τον Μάρτιο νέοι πλειστηριασμοί σε ακίνητα πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους στο e-auction.

Έχουν δρομολογηθεί για πλειστηριασμό έως τις 3 Ιουνίου 2026, 40 ακίνητα με τη λίστα να περιλαμβάνει διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες και θέσεις στάθμευσης.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 112,5 δισ. ευρώ

Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 7.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι πλειστηριασμοί

Οι νέοι πλειστηριασμοί που ξεχωρίζουν είναι:

Αγροτεμάχιο έκτασης 25.460 τ.μ. με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία με τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία με τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.

Οριζόντια ιδιοκτησία, οικοδομή 374,20 τ.μ. σε οικόπεδο 1.200 τ.μ. στην Κηφισιά-Καστρί με ποσοστό συνιδιοκτησίας 433/1000 εξ αδιαιρέτου με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ.

