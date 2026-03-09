Έρχεται ο νέος ΕΝΦΙΑ: Κερδισμένοι και χαμένοι

Τη «λυπητερή» του ΕΝΦΙΑ για το 2026 θα λάβουν εντός της εβδομάδας πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων το ποσό θα είναι ίδιο με πέρυσι, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, στους συντελεστές υπολογισμού αλλά ούτε και στην κλίμακα του φόρου.

Ο φόρος θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις Οι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ

Σημαντικές μειώσεις θα δουν συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς αλλά και όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι εκπτώσεις ξεκινούν από 10% και μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 100%.

Αντίθετα, αυξημένα εκκαθαριστικά θα δουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων.

